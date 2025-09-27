Ρένια Λουιζίδου παραδέχτηκε πως ήταν διστακτική για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου»

Η Ρένια Λουιζίδου μίλησε για την επερχόμενη επιστροφή της δημοφιλούς σειράς «Το σόι σου», εκφράζοντας τόσο τον ενθουσιασμό της όσο και τις ανησυχίες της σχετικά με το κατά πόσο η σειρά θα μπορέσει να επαναλάβει την τεράστια επιτυχία του παρελθόντος.

Η ηθοποιός τόνισε τη στενή σχέση που έχει το τηλεοπτικό κοινό με τη σειρά, επισημαίνοντας όμως ότι η τηλεοπτική πραγματικότητα έχει αλλάξει και η επιτυχία μιας νέας σεζόν δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι αρχικά είχε δισταγμούς για την επιστροφή, φοβούμενη μήπως υπονομευτεί η κληρονομιά της σειράς.

«Ο κόσμος έχει απολύτως συγκινητική σχέση με αυτή τη σειρά. Αυτήν την ταύτιση με το Σόι τη θωρώ ξεχωριστή. Το σκεφτήκαμε πάρα πολύ και καταλαβαίνω τους δημιουργούς που το αποφεύγουν κι εγώ ήμουν από τους πιο σκεπτικούς. Λες μήπως ήταν το momentum κι η στιγμή και σκέφτεσαι αν πετύχει ξανά», σημείωσε στο Mega.



Στη συνέχεια, εξέφρασε την ανησυχία της, εξηγώντας τους προβληματισμούς της σχετικά με τις επαναλήψεις σειρών. «Και τις ελληνικές ταiνίες τις βλέπουμε στις επαναλήψεις, αλλά αν πας σήμερα να κάνεις ελληνική ταινία με αυτά τα δεδομένα δεν ξέρω… Δεν ξέρεις πως θα αντιδράσει ο κόσμος και λες μήπως χαλάσεις αυτό που προϋπήρξε. Επίσης, σαν καλλιτέχνες έχουμε την επιθυμία συνέχεια για κάτι άλλο. Πάλι είναι διαφορετική περίπτωση το Σόι και νοστάλγησα τη συνθήκη το πλατό με τη συγκεκριμένη ομάδα», είπε.