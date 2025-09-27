Ναταλία Γερμανού: Πρεμιέρα για το «Καλύτερα Δεν Γίνεται» - «Αυτό εδώ είναι το σπίτι μου»

Σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Γερμανού έκανε πρεμιέρα με την εκπομπή της «Καλύτερα Δεν Γίνεται». Η παρουσιάστρια του Alpha εμφανίστηκε στο πλατό ενώ στο πλευρό της παρουσιάστριας είναι οι Άγγελος Βουράκης, Παναγιώτης Ραφαηλίδης και Ελιάνα Χρυσικοπούλου.

«Γεια σας! Υπόκλιση! Καλώς σας βρήκαμε! 8η σεζόν! Μας λείψατε πάρα πολύ! Το συνειδητοποιήσαμε αυτές τις ημέρες που ετοιμάζαμε την εκπομπή. Σας πεθυμήσαμε και μας πεθυμήσατε, το εισπράττω αυτό. Το καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας, από τον κόσμο που συναντούσα έξω. Έχετε ανάγκη να χαμογελάσετε και αυτό θα κάνουμε. Καλώς ήρθαμε, καλή σεζόν, με υγεία» ανέφερε η Ναταλία Γερμανού στην έναρξη της εκπομπής.

«Ο Alpha, όλο αυτό είναι το σπίτι μου, έτσι το νιώθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους του Alpha που με κάνουν με κάθε τρόπο να αισθάνομαι χρήσιμη και πολύτιμη. Σας αγαπώ οικογένεια του Alpha» συνέχισε η παρουσιάστρια.