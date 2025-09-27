Σταύρος Μπαλάσκας για το σκηνικό με τη μπλούζα: «Δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα;»
Ο Σταύρος Μπαλάσκας σχολίασε την κίνηση με την μπλούζα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Σταύρος Μπαλάσκας μίλησε στην τηλεόραση του Action 24 για την κίνηση με την μπλούζα στο «Πρωινό».
Οι παρουσιαστές ρώτησαν τον αστυνομικό αναλυτή για το χθεσινό περιστατικό με τον Σταύρο Μπαλάσκας απάντησε: «Με ξέρετε χρόνια, δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα; Απαγορεύεται; Έχασα 100 ευρώ, ας το αφήσουμε. Ήταν δύο λεπτά πλάκας, τέλος. Τα γουστάρω αυτά».
Σχόλια
Trending
Πόσο χρονών είναι ο Αλέκος Συσσοβίτης;
LIFESTYLE
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
H FIFA αλλάζει όσα ξέραμε για τα πέναλτι στο ποδόσφαιρο
14:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κάρπαθος: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος τουρίστας
14:10 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες
11:19 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ