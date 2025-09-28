Βασίλης Μπισμπίκης: Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για την εγκατάλειψη

Αντιμέτωπος με πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βρίσκεται ο Βασίλης Μπισμπίκης, εξαιτίας της «τρελής πορείας» που ακολούθησε το αυτοκίνητό του στη Φιλοθέη, προκαλώντας εκτατεμένες φθορές σε δέκα σταθμευμένα οχήματα, καθώς και σε μάντρα και γκαραζόπορτα, προτού εγκαταλείψει το σημείο.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές τιμωρείται με πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης, αλλά και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Η κατηγορία αντιμετωπίζεται σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ οι ποινές διαφοροποιούνται σε περίπτωση υποτροπής.

Ο ηθοποιός αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών και αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος.

