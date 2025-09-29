Ο Βασίλης Μπισμπίκης γλεντούσε στη διαβόητη γιορτή της Μεταμόρφωσης πριν το τροχαίο - Δείτε φωτό

Ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν πάρει σβάρνα... τρία οχήματα έξω από το σπίτι του και εγκαταλείψει το σημείο, το γλένταγε σε διαβόητο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Και λέμε διαβόητο, γιατί το ίδιο γλέντι απασχόλησε την ειδησεογραφία αφού σε αυτό σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια και συμπλοκές μεταξύ των συμμετεχόντων!

Συγκεκριμένα στη γιορτή της τσικουδιάς, όπου συμμετείχαν 5.000 άτομα, σημειώθηκε συμπλοκή από δύο παρέες, ενώ υπήρχαν και τραυματίες από μαχαίρια.

Δείτε τις εικόνες του Newsbomb με τον γνωστό ηθοποιό να το γλεντάει, λίγο πριν το τροχαίο:

Σημειώνεται ότι την επόμενη ημέρα από το τροχαίο που προκάλεσε, απτόητος ο ηθοποιός -κι ενώ δεν ενημέρωσε κανέναν γείτονα για τις ζημιές- παρουσιάστηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.

Όταν κάθισε στον καναπέ της Ναταλίας, ήταν ευδιάθετος, μίλησε για όλα τα θέματα που του έθεσε η παρουσιάστρια και δεν δίστασε να εξομολογηθεί τι συνέβη κατά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του. Παρακολουθώντας τη συνέντευξη, τον ηθοποιό δεν φαίνεται να απασχολεί κάποιο δυσάρεστο γεγονός - όπως ένας μέσος άνθρωπος θα χαρακτήριζε και θα αντιμετώπιζε ως τέτοιο ένα τροχαίο ατύχημα, που ευτυχώς δεν είχε ανθρώπινα θύματα.

