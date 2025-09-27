Άγρια συμπλοκή και μαχαιρώματα σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

Είναι λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι διασκεδάζουν στη γιορτή της τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση. Ξαφνικά, επικρατεί αναστάτωση. Δύο ομάδες 20 ατόμων, ακριβώς έξω από το χώρο της εκδήλωσης πιάνονται στα χέρια.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχουν βγει μαχαίρια. Το μακελειό μόλις έχει ξεκινήσει.

«Υπήρξε μία συμπλοκή από δύο παρέες έξω από το χώρο της εκδήλωσης. Απ’ ότι λένε από τα διπλανά τραπέζια ήταν δύο παρέες οι οποίες έπιναν ασυστόλως. Συνεπλάκησαν ως όχλος. Βρέθηκαν δύο από αυτούς στο έδαφος μαχαιρωμένοι. Η εκδήλωση δεν επηρεάστηκε συνέχισε», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

«Απ’ έξω μαζεύτηκαν άνθρωποι, οι οποίοι ήταν οπαδοί από ό,τι μου είπαν. Με αποτέλεσμα να κάνουν μια φασαρία και μάλιστα βγήκαν και μαχαίρια και τέτοια. Από την αστυνομία που μίλησα μου είπαν ότι γίνεται προανάκριση», είπε ο Στράτος Σαραούδας, δήμαρχος Μεταμόρφωσης.

Ο πατέρας του ενός τραυματία μίλησε αποκλειστικά στις «Εξελίξεις Τώρα».

«Πώς να είμαι; Να βλέπεις το παιδί σου μαχαιρωμένο; Του επιτέθηκαν 20 άτομα και έχει μαχαιριές παντού το παιδί μου… Πονάει παντού με τόσες μαχαιριές και μετά από όσα τράβηξε».

Στο σημείο φτάνει γιατρός για να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

«Ξαφνικά έφευγαν διάφοροι δεξιά κι αριστερά, πήραν ένα μαύρο αυτοκίνητο και έφυγαν κάποιοι από αυτούς. Δύο άτομα ήταν στο έδαφος μαχαιρωμένα. Για καλή τους τύχη υπήρχε ένας εξαίρετος γιατρός από τη Μεταμόρφωση, ο οποίος έτρεξε ο άνθρωπος και έδωσε τις πρώτες βοήθειες, υπήρχαν και οι εθελοντές της εθελοντικής ομάδας έτρεξαν και αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν, ο κόσμος πανικοβλήθηκε», πρόσθεσε αυτόπτης μάρτυρας.

«Όταν ο άλλος ήταν πεσμένος κάτω και μαχαιρωμένος, δηλαδή ο ένας ήταν μαχαιρωμένος που τον είδα εγώ και έτρεχε αίμα, μαχαιρωμένος στο στήθος δηλαδή, του πατήσαμε λίγο την πληγή και δεν έτρεχε αίμα, ήρθε το ασθενοφόρο τον πήρε…. Με ήξερε ο σεκιουριτάς και λέει Γιώργο έλα εδώ», είπε ο γιατρός.

Από τους νεαρούς μαχαιροβγάλτες δεν γλίτωσαν ούτε αυτοί που έσπευσαν να τους χωρίσουν. Ο 23χρονος που τραυματίστηκε όταν πήγε να χωρίσει εκείνους που είχαν εμπλακεί στη συμπλοκή, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα».

«Βγήκαν έξω να κάνουν τον τσαμπουκά τους. Ήταν έξω εκεί πέρα στον χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στον είσοδο. Τους βλέπω ότι είναι έξω και αρχίζουν να πάνε να κάνουν φασαρία. Πήγα εκείνη την ώρα να ενημερώσω τον παρκαδόρο, σεκιουριτά. Δεν πρόλαβα να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί εκείνη την ώρα μπήκα από τα δεξιά μου, μπήκαν από τα αριστερά μου. Με έβαλαν στη. μέση. Τους λέω: “Παιδιά εδώ δεν ήρθαμε ούτε να τσακωθούμε. Εδώ ήρθαμε να γλεντήσουμε”. Και μου την έδωσε ένας με μαχαίρι από πίσω. Από εκεί και μετά μαύρα όλα εμένα. Τελειώσαμε».

Οι τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ, η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλληφθούν οι δράστες που μετέτρεψαν το κρητικό γλέντι σε νύχτα τρόμου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, όλα ξεκίνησαν για μία ασήμαντη αφορμή και παρατήρηση, όταν ένας από τους εμπλεκόμενους είπε στον άλλον «τι κοιτάς;».

Παράλληλα, οι «Εξελίξεις Τώρα» αποκάλυψαν πώς μετά τη συμπλοκή, και αφού οι τραυματίες βρίσκονταν στο νοσοκομείο, ομάδα 20 ατόμων βρέθηκε έξω από το ΚΑΤ και πιάστηκαν εκ νέου στα χέρια.

Δείτε το βίντεο: