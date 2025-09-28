«Έπρεπε να ήμουνα στη Δέσποινα», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Ναταλία Γερμανού μετά το τροχαίο

«Έπρεπε να ήμουνα στη Δέσποινα», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, λίγες ώρες αφότου είχε προκαλέσει τροχαίο με υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, σε καγκελόπορτα και μάντρα, στην περιοχή της Φιλοθέης, όπου κατοικεί.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, εμφανώς ευδιάθετος στο στούντιο της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού, και μάλιστα στην πρεμιέρα, δεν δίστασε να μιλήσει για όλα. Ξεκινώντας από την σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, ο ηθοποιός ανέφερε πως «έπρεπε να είναι στη Δέσποινα», η οποία έκανε πρεμιέρα την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα προ ημερών, η Δέσποινα Βανδή είχε αστειευτεί στα κοινωνικά δίκτυα με τη Ναταλία Γερμανού, λέγοντας πως ο σύντροφός της δεν θα παρακολουθήσει από κοντά την πρεμιέρα της, καθώς είχε αποδεχθεί την πρόσκληση να είναι καλέσμένος στην πρεμιέρα της Ναταλίας Γερμανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Παρασκευής, ο ηθοποιός διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στην περιοχή της Αττικής. Στην επιστροφή, κατά πάσα πιθανότητα, από το γλέντι αυτό, στο σπίτι του στη Φιλοθέη, συνέβη το τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο προκάλεσε ζημιές σε 5 έως 10 σταθμευμένα οχήματα γειτόνων του.

Ωστόσο, όταν κάθισε στον καναπέ της Ναταλίας, ήταν ευδιάθετος, μίλησε για όλα τα θέματα που του έθεσε η παρουσιάστρια και δεν δίστασε να εξομολογηθεί τι συνέβη κατά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του. Παρακολουθώντας τη συνέντευξη, τον ηθοποιό δεν φαίνεται να απασχολεί κάποιο δυσάρεστο γεγονός - όπως ένας μέσος άνθρωπος θα χαρακτήριζε και θα αντιμετώπιζε ως τέτοιο ένα τροχαίο ατύχημα, που ευτυχώς δεν είχε ανθρώπινα θύματα.