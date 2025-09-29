«Κόλαφος» ο Αρναούτογλου για Μπισμπίκη - «Η μαγκιά είναι σε όλα»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας (29/9) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη ραδιοφωνική του εκπομπή, με αφορμή το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη που σημειώθηκε ξημερώματα Σαββάτου (27/9) στην Φιλοθέη.

Επιστρέφοντας από ένα κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση, ο ηθοποιός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε μία μάντρα και τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας αρκετές ζημιές, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Το σχόλιο του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον Βασίλη Μπισμπίκη

Με τον γνωστό ηθοποιό να είναι το κεντρικό πρόσωπο της επικαιρότητας τα τελευταία 24ωρα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε την συμπεριφορά του Βασίλη Μπισμπίκη, σημειώνοντας ότι «αν θες να είσαι ζεμπέκης, να είσαι σε όλα. Η μαγκιά είναι σε όλα».

«Μετά από δύο μέρες; Το συζητάμε σοβαρά; Από τη μία θες να πεις την αλήθεια και από την άλλη τι φοβάσαι; Να πεις την αλήθεια; Είπε ένας δημοσιογράφος μια ατάκα. Αν θες να είσαι ζεμπέκης, να είσαι σε όλα. Η μαγκιά να είναι σε όλα! Υποθέσεις κάνουν όλοι γιατί έφυγα, εμείς δεν θα πάρουμε θέση σε αυτό. Πίστευε ότι θα φύγει αλλά τον κράτησαν μέσα. Ο λόγος που δεν πήγε ήταν γιατί έπρεπε να πάει το πρωί στη Ναταλία», σχολίασε ο παρουσιαστής για την περίπτωση του Βασίλη Μπισμπίκη.

