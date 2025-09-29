Το Κρητικό Γλέντι στη Μεταμόρφωση που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης

Διήμερο κρητικό γλέντι διοργάνωσε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 27, η Ένωση Κρητών Μεταμόρφωσης, όμως η πρώτη βραδιά κατέληξε να γίνει πρωτοσέλιδο, εξαιτίας μιας αιματηρής συμπλοκής και του Βασίλη Μπισμπίκη.

Οι χιλιάδες παριστάμενοι διασκέδαζαν με την ψυχή τους, καθώς η βραδιά εξελισσόταν με κέφι και πολλή μουσική.

Στο περιθώριο του γλεντιού, όμως, μια «παρεξήγηση» οδήγησε σε μαχαιρώματα με τρεις τραυματίες.

Από την άλλη, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, επιστρέφοντας στο σπίτι του από το γλέντι αυτό, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη – ένα ποινικό αδίκημα για το οποίο συνελήφθη στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Το κρητικό γλέντι και ο Γρηγόρης Σαμόλης

Το γλέντι το βράδυ της Παρασκευής είχε προσελκύσει χιλιάδες κόσμου, καθώς κεντρικό πρόσωπο ήταν ο λυράρης Γρηγόρης Σαμόλης, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μικρότερων και μεγαλύτερων.

Στο πλαίσιο της γενικότερης στροφής προς τα λαϊκά πανηγύρια και την παραδοσιακή μουσική που ακούγεται σε αυτά, η κρητική παράδοση έχει την… τιμητική της. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως σε όλα τα βίντεο που κατακλύζουν τα social media και ειδικά το TikTok, φαίνονται δεκάδες νέοι άνθρωποι να διασκεδάζουν με τη μουσική του Σαμόλη – καταγράφοντας παράλληλα στα κινητά τους τις στιγμές αυτές.

Ο Γρηγόρης Σαμόλης ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από τα 7 του χρόνια και ήδη από τα 12 έπαιζε σε γλέντια. Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει φανατικό κοινό – ακόμη και εκτός Κρήτης. Την επομένη του γλεντιού στη Μεταμόρφωση, είχε νέα εμφάνιση στη Ρόδο, όπου επίσης πλήθος κόσμου τον αποθέωσε.

