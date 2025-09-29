Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι παράδειγμα προς αποφυγήν» - Όσα δήλωνε λίγο καιρό πριν το τροχαίο

Για την ζωή του μετά το διπλό έμφραγμα που υπέστη το 2024 είχε μιλήσει σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Βασίλης Μπισμπίκης, με τον ηθοποιό να σημειώνει ότι είναι «κακό παράδειγμα, προς αποφυγήν».

«Μετά το έμφραγμα που έπαθα, συνεχίζω να μην προσέχω την υγεία μου. Είμαι κακό παράδειγμα, προς αποφυγήν. Έχω την αυτοκαταστροφή μέσα μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Alpha.

Ο ηθοποιός ενεπλάκη τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου σε σοβαρό τροχαίο, όταν τράκαρε με το αυτοκίνητό του άλλα αμάξια που βρίσκονταν σταθμευμένα του στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Στην Ευελπίδων σήμερα ο ηθοποιός

Ο ηθοποιός, παρουσιάστηκε το απόγευμα της Κυριακής λίγο μετά τις 19:30, αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας, όπου και εξετάστηκε από τις αρχές. Στο τμήμα κατέφθασαν επίσης κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι δήλωσαν επίσημα τις ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους.

Σήμερα το πρωί, ο ηθοποιός θα οδηγηθεί στα δικαστήρια, καθώς η πράξη για την οποία κατηγορείται κατά τον Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θεωρείται αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος.

Διαβάστε επίσης