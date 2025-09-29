Βασίλης Μπισμπίκης: «Αν έχεις δύο μπουκάλια ουίσκι, θα έρθω» - Η ατάκα του πριν από συνέντευξη

Για το σοβαρό τροχαίο που ενεπλάκη ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου, 27 Σεπτεμβρίου, μίλησε το πάνελ της εκπομπής «Buongiorno» του Mega.

Επιστρέφοντας από κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση, ο ηθοποιός τράκαρε σταθμευμένα οχήματα και μία μάντρα σε δρόμο της Φιλοθέης, με τον ίδιο να εγκαταλείπει το σημείο.

Την επόμενη ημέρα ο Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε στο Τμήμα Τροχαίας στην Κηφισιά, όπου παρέμεινε όλο το βράδυ, ενώ το πρωί της Δευτέρας (29/9) έφτασε στην Ευελπίδων για να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Είναι ασθενής, κάνει κακό στον ίδιο και την Δέσποινα»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θέλησε να τοποθετηθεί για όσα έγιναν, με τα λόγια του να προκαλούν την αντίδραση της Φαίης Σκορδά.

Μεταξύ άλλων ο γνωστός παρουσιαστής είπε: «Μια παρατήρηση. Τι επίγνωση των γεγονότων έχεις όταν ξυπνάς; Ό,τι κι αν έκανε ο Βασίλης, έχει ψυχή και καρδιά. Είναι λεβέντης. Αλλά είναι και κάτι άλλο, που γύρω γύρω γυρνάμε και δεν το λέμε και το λέω εγώ εμμέσως. Ο Βασίλης δεν καταλάβαινε τι έκανε. Και την άλλη μέρα για να πάει σε εκπομπή, δεν είχε καταλάβει το μέγεθος. Μετά το κατάλαβε… Είτε γιατί έφυγε το αλκοόλ, είτε το οτιδήποτε. Γνωρίζω λεπτομέρειες».

«Του λες 'Γεια σου Βασίλη, είμαι ο Ανδρέας και θέλω να κάνουμε συνέντευξη'. "Άμα μου έχεις δύο μπουκάλια ουίσκι, θα την κάνουμε'. Λόγια του Βασίλη. Ο Βασίλης πίνει. Ο Βασίλης κάνει κακό στον εαυτό του. Κάνει κακό στη Δέσποινα και εν προκειμένω στους ανθρώπους που ζούνε δίπλα. Πρέπει να λυθεί, είναι ασθενής. Δεν τον κατηγορώ, είναι ασθενής», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

