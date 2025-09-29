Βασίλης Μπισμπίκης – Η πρώτη αντίδραση: «Ήμουν νηφάλιος, δεν είχα πιεί – Γλίστρησε το αυτοκίνητο»

Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε εις βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη. Συγκεκριμένα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικής διωξης για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.

Στην πρώτη του αντίδραση, έκανε λόγο για ολισθηρό οδόστρωμα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «ήμουν νηφάλιος, δεν είχα πιεί» σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

«Δεν ξέρω από πού προκύπτουν όλα αυτά, ότι έκανα ζημιά σε 20 αυτοκίνητα», ισχυρίστηκε επίσης, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης