Βασίλης Μπισμπίκης: Πώς σχολίασαν παρουσιαστές και ηθοποιοί την υπόθεσή του
Αντιμέτωπος με τον νόμο βρίσκεται ο Βασίλης Μπισμπίκης έπειτα από συμβάν που έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο ηθοποιός, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε με το όχημά του σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε τοιχίο και γκαραζόπορτα οικίας.

Από το πρωί της Δευτέρας είναι πρωταγωνιστικό πρόσωπο σε όλες τις εκπομπές, με τους παρουσιαστές και τους συναδέλφους του να τον σχολιάζουν έντονα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μέσω της πρωινής ραδιοφωνικής εκπομπής του στο Sfera Fm, σχολίασε: «Από το πρωί βλέπω σε όλα τα κανάλια και τις εφημερίδες το θέμα του Μπισμπίκη με το αυτοκίνητο. Έμεινα σε μια ατάκα ενός τύπου: “Όταν χορεύεις ζεμπεκιές πολύ αντρουά, πρέπει να είσαι σε όλα σου έτσι”. Δεν μπορείς να χορεύεις ζεμπεκιές και να είσαι… και στη στραβή να την κάνεις. Τον έψαχναν και έμαθαν μέσω του νοικιασμένου ποιος ήταν. Εμφανίστηκε μετά από 2 μέρες; Συζητάμε σοβαρά αυτό για τον Μπισμπίκη; Αν το έκανε κάποιος άλλος;»…

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος. «Τι επίγνωση των γεγονότων έχεις όταν ξυπνάς; Ό,τι κι αν έκανε ο Βασίλης, έχει ψυχή και καρδιά. Είναι λεβέντης. Είναι και κάτι άλλο, που γύρω γύρω γυρνάμε και δεν το λέμε και το λέω εγώ εμμέσως. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Και την άλλη μέρα για να πάει σε εκπομπή, δεν καταλάβαινε τι έκανε. Μετά το κατάλαβε… Είτε γιατί έφυγε το αλκοόλ, είτε το οτιδήποτε. Γνωρίζω λεπτομέρειες. “Γεια σου Βασίλη, είμαι ο Ανδρέας και θέλω να κάνουμε συνέντευξη... Άμα μου έχεις δύο μπουκάλια ουίσκι, θα την κάνουμε”. Λόγια του Βασίλη. Ο Βασίλης πίνει. Ο Βασίλης κάνει κακό στον εαυτό του. Κάνει κακό στον εαυτό του, κακό στη Δέσποινα και εν προκειμένω στους ανθρώπους που ζούνε δίπλα. Πρέπει να λυθεί, είναι ασθενής. Δεν τον κατηγορώ, είναι ασθενής», είπε ο παρουσιαστής.

Η Μαρίνα Ασλάνογλου βρέθηκε καλεσμένη στο «Happy Day», με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του ALPHA «Πόρτο Λεόνε». Η γνωστή ηθοποιός, η οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, αναφέρθηκε στο περιστατικό: «Δεν έχω κάτι να πω, το πρώτο που ρώτησα είναι αν είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Είναι όλα καλά. Δεν μπορώ να πάρω θέση, όμως ο Βασίλης είναι άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Νομίζω τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο που πρέπει»…

Αντίστοιχα, η ηθοποιός Ιζαμπέλλα Φούλοπ βρέθηκε στη «Super Κατερίνα», το πρωί της Δευτέρας. Η πρωταγωνίστρια της σειράς του ALPHA ρωτήθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, για το συμβάν με τον Βασίλη Μπισμπίκη. «Δεν έχω επικοινωνήσει μαζί του μετά το περιστατικό. Τον γνώρισα και τον γνωρίζω μέσα από τη δουλειά και τα γυρίσματα. Όσο τον ξέρω, πιστεύω ότι είναι ένας πολύ έντιμος άνθρωπος και είμαι σίγουρη ότι θα αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν», ανέφερε.

Η Κατερίνα Καινούργιου σημείωσε: «Μπήκα στο διάλειμμα λίγο στα social και ξαναβλέπω αυτή την ανθρωποφαγία. Όταν γίνονται παραβάσεις, ο καθένας πληρώνει σύμφωνα με τον νόμο. Απλά όλη αυτή η ανθρωποφαγία, το να σχολιάζουν ακόμα και τη σύντροφό του… Είδα και πριν από λίγο εμφανίστηκε στον εισαγγελέα. Αυτή η χαιρεκακία που βλέπω, με θλίβει πολύ». «Διάβασα κάποια απαράδεκτα σχόλια σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές. Κάποιοι έχουν βγάλει και πόρισμα και αυτό με θλίβει απεριόριστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με τον άνθρωπο και δόξα τω Θεώ δεν υπήρχε κάποιος τραυματίας», υπογράμμισε η παρουσιάστρια.

