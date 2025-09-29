Βασίλης Μπισμπίκης: Τα αναπάντητα ερωτήματα μέχρι τη σύλληψή του

Ο Βασίλης Μπισμπίκης διένυσε μια απόσταση πάνω από 1 χιλιόμετρο, αφού χτύπησε τρία αυτοκίνητα και μετά παράτησε το αυτοκίνητό του 100 μέτρα από το σπίτι του 

Επιμέλεια - Βάσω Ασμανίδου

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με χειροπέδες στην Ευελπίδων

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τον Βασίλη Μπισμπίκη και το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, αφού έφυγε από το κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, έφτασε στη Φιλοθέη. Εκεί χτύπησε, έχοντας διανύσει περίπου 1,2 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητό του, τρία αυτοκίνητα, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήπια, μου έφυγε το αυτοκίνητο».

Στη συνέχεια ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να βγήκε από το Ford Raptor (που δεν έφερε πίσω πινακίδα) και να περπάτησε περίπου 100 μέτρα μέχρι το σπίτι του.

Σύμφωνα μάλιστα με το MEGA, η πορεία που ακολούθησε ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει καταγραφεί και σε βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, αφού τα περισσότερα σπίτια στη Φιλοθέη διαθέτουν κλειστά κυκλώματα καμερών.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μάλιστα, σύμφωνα με το MEGA, το προηγούμενο διάστημα είχε πάρει κλήση για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος, Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το αυτοκίνητο του ηθοποιού δεν είχε την πίσω πινακίδα και αναζητούν οι αστυνομικοί από πότε συμβαίνει αυτό. Ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε μια κλήση πρόσφατα για κίνηση σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί λένε ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σε καμία περίπτωση η κατανάλωση ή όχι αλκοόλ κι ακόμα να υπήρχαν και τεκμήρια κατανάλωσης αλκοόλ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ο ίδιος ο ηθοποιός ανέφερε σχετικά με το συμβάν ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο κι ότι συνεργάτιδά του ενημέρωσε για ό,τι έγινε το A.T. Φιλοθέης:

«Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδα μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης γύρω στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά το συμβάν και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου για να ενημερώσω. Έκανα τα νόμιμα όπως ορίζει ο νόμος εντός 24ωρου, ενημέρωσα. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα όμως ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση».

Το χρονικό με το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης

Τα ξημερώματα του Σαββάτου οδηγώντας ένα αγροτικό αυτοκίνητο ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης κινείται και όπως αναφέρεται αρχίζει να παρασύρει σταθμευμένα αυτοκίνητα το ένα μετά το άλλο. Την πορεία του αγροτικού θα σταματήσει σε μια τσιμεντένια μάντρα, η οποία γκρεμίστηκε.

Ο ηθοποιός επέστρεφε στο σπίτι του από γλέντι που είχε διοργανώσει η Ένωση Κρητών Μεταμόρφωσης. Παρά τις καταστροφές που προκάλεσε στα σταθμευμένα οχήματα ο ηθοποιός δεν σταμάτησε στο σημείο αλλά συνέχισε να οδηγεί. Φτάνοντας στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου φέρεται να άφησε το αυτοκίνητό του.

Τα ερωτήματα

Οι αστυνομικοί μένει να διαπιστώσουν ποιες ήταν οι δύο γυναίκες που άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού, που μένει ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Οι δύο γυναίκες αρχικά είπαν στους αστυνομικούς ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν ήταν εκεί και είπαν ακόμη πως ήταν οι κόρες του ενώ ο ηθοποιός έχει έναν γιο.

Ένα άλλο σημείο που καλούνται να ξεδιαλύνουν οι αστυνομικοί είναι οι ισχυρισμοί του ηθοποιού σύμφωνα με τους οποίους ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέφερε πως μίλησε με τις αστυνομικές Αρχές για το περιστατικό.

Οι πληροφορίες από την πλευρά του ηθοποιού ανέφεραν αρχικά ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία για το τροχαίο ενώ σε δεύτερη φάση η επικοινωνία με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ είχε γίνει μέσω μιας στενής συνεργάτιδάς του.

Από την πλευρά της αστυνομίας δεν έχει καταγραφεί καμία τέτοια κλήση στο τμήμα της Τροχαίας της Κηφισιάς ενώ εξετάζεται εάν ο ηθοποιός ή κάποιο πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον είχε έρθει σε επαφή με το αστυνομικό τμήμα της Φιλοθέης.

