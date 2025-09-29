Βασίλης Μπισμπίκης: «Μου έφυγε το αυτοκίνητο, δεν είχα πιει»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον Βασίλη Μπισμπίκη και το τροχαίο που προκάλεσε σε τρία αυτοκίνητα στη Φιλοθέη.

Όπως αναφέρει το MEGA, ο Βασίλης Μπισμπίκης είπε: «Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδά μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης γύρω στις 14:00 του Σαββάτου και μετά το συμβάν και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου για να ενημερώσω. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα όμως ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση», υποστήριξε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος νωρίτερα ήταν στο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Σύμφωνα με το MEGA, συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη ενημέρωσε το ΑΤ Ψυχικού Φιλοθέης και ενημέρωσε εκ μέρους του για το τροχαίο. Το μόνο σίγουρο είναι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν άφησε σημείωμα σε κανένα από τα αυτοκίνητα που τράκαρε.

Το μόνο σίγουρο ακόμη είναι ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης κυκλοφορούσε χωρίς πίσω πινακίδα και δεν θα αποδειχθεί ποτέ αν είχε πιει, γιατί εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς πάνω από 24 ώρες μετά το τροχαίο.