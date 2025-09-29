Το επεισοδιακό κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση - Από τα μαχαιρώματα στο τροχαίο Μπισμπίκη

Πως ένα κρητικό γλέντι κατέληξε σε μαχαιρώματα με σοβαρά τραυματισμένους στο ΚΑΤ, στο τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης

Το επεισοδιακό κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση - Από τα μαχαιρώματα στο τροχαίο Μπισμπίκη
Όλα τα στραβά και ανάποδα συνέβησαν στο κρητικό γλέντι που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή (26/9) στη Μεταμόρφωση. Η γιορτή τσικουδιάς 2025 διοργανώθηκε από την Ένωση Κρητών Μεταμόρφωσης στο διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

