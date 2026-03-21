Βέροια: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στο κεφάλι ο 7χρονος που τραυματίστηκε σε πάρκο - Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του τραυματισμού και εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο για την ασφάλεια των ανηλίκων στην περιοχή

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

EUROKINISSI.
  • Ένα 7χρονο αγόρι βρέθηκε αναίσθητο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε πάρκο της Βέροιας το βράδυ της 20ης Μαρτίου.
  • Το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Ιπποκράτειο.
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 7χρονο αγόρι που βρέθηκε αναίσθητο με τραύματα στο κεφάλι σε πάρκο της Βέροιας το βράδυ της Παρασκευής 20 Μαρτίου.

Το αγόρι βρέθηκε λιπόθυμο σε πρανές, ανάμεσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής και ένα κοντινό πάρκο, ενώ η μητέρα του βρισκόταν μέσα στον ναό. Η ανακάλυψη έγινε περίπου στις 20:30 από έναν περαστικό, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο, που μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με το thestivan, εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασης, το 7χρονο παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων στο κεφάλι. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση.

Έρευνα για τα αίτια του τραυματισμού

Οι αρμόδιες Aρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του παιδιού. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, ενώ οι ειδικοί εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο για την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στην περιοχή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Βέροιας, με τις αρχές να καλούν σε επαγρύπνηση και συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία των παιδιών και να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

