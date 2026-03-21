Ριζικές αλλαγές στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης - Με κάμερες οι εξετάσεις

Aλλαγές στον τρόπο απόκτησης διπλώματος οδήγησης προωθεί το υπουργείο Μεταφορών, με στόχο την εξάλειψη των «μαϊμού» αδειών και τον περιορισμό φαινομένων διαφθοράς. Το νέο σύστημα δίνει έμφαση στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και στην κατάργηση του λεγόμενου «γρηγορόσημου».

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» ο υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι οι νέοι οδηγοί να αποκτούν δίπλωμα μόνο εφόσον έχουν περάσει πραγματικές και όχι εικονικές εξετάσεις. Σήμερα, όπως επισημαίνεται, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα διπλώματα εκδίδονται με αδιαφανείς διαδικασίες, εκμεταλλευόμενες «παραθυράκια» του συστήματος.

Οι παρεμβάσεις του υπουργείου βασίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Πρώτον, εξετάζεται η εγκατάσταση καμερών και συστημάτων καταγραφής ήχου σε όλα τα οχήματα εξέτασης. Ο εξεταστής θα ενεργοποιεί τον εξοπλισμό μέσω σάρωσης QR code, διασφαλίζοντας ότι κάθε στάδιο της εξέτασης καταγράφεται. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Δεύτερον, προχωρά η πλήρης ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και της πρακτικής εξέτασης. Αντί για χειρόγραφα παρουσιολόγια, θα χρησιμοποιούνται ψηφιακές κάρτες και ειδική εφαρμογή, μέσω της οποίας θα καταγράφονται αυτόματα οι παρουσίες και η πρόοδος των υποψηφίων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν άμεση εικόνα σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι εξεταστές θα αξιολογούν ψηφιακά την απόδοση των υποψηφίων.

Τρίτον, αλλάζει το σύστημα των θεωρητικών εξετάσεων, το οποίο ήδη δοκιμάζεται πιλοτικά. Η ταυτοποίηση των υποψηφίων θα γίνεται μέσω ψηφιακής φωτογραφίας, ενώ τα αποτελέσματα θα καταχωρίζονται αυτόματα και θα αποστέλλονται άμεσα μέσω email και SMS. Το νέο σύστημα επιτρέπει τον εντοπισμό ύποπτων μοτίβων, όπως υπερβολικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα.

Τέταρτον, θεσπίζεται η αυτόματη έκδοση της άδειας οδήγησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Με τον τρόπο αυτό καταργούνται οι καθυστερήσεις και περιορίζεται η ανάγκη φυσικής παρουσίας, μειώνοντας τα περιθώρια για συναλλαγές «κάτω από το τραπέζι».

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο πλαίσιο στοχεύει τόσο στην ενίσχυση της διαφάνειας όσο και στη διασφάλιση ότι οι νέοι οδηγοί διαθέτουν πραγματικές δεξιότητες, ενισχύοντας συνολικά την οδική ασφάλεια.

