Gov.gr Wallet: Τι αλλάζει αν σας πάρουν το δίπλωμα

Με την αύξηση των ελέγχων από την Τροχαία και τον εντοπισμό παραβάσεων, ήρθε και μια αλλαγή στο Gov.gr Wallet, σε περίπτωση αφαίρεσης του διπλώματος οδήγησης κάποιου παραβάτη.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάθε φορά που ανακαλείται η άδεια οδήγησης το αντίστοιχο έγγραφο παύει να εμφανίζεται άμεσα στο Gov.gr Wallet.

Ο πολίτης, μάλιστα, ενημερώνεται αυτόματα μόλις ανοίξει το Gov.gr Wallet, όπου εμφανίζεται σχετικό μήνυμα που τον πληροφορεί για την ανάκληση και το ποιο έγγραφο αφορά.

Πώς γίνεται η ανάκληση

Η ανάκληση μπορεί να γίνει:

από την Ελληνική Αστυνομία, σε περίπτωση αφαίρεσης διπλώματος λόγω παράβασης του ΚΟΚ

από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας

σε περίπτωση απώλειας

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το έγγραφο αφαιρείται άμεσα από το ψηφιακό πορτοφόλι.

Πώς επανέρχεται το δίπλωμα στο κινητό

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, το σύστημα επιτρέπει ξανά την προσθήκη της στο Gov.gr Wallet. Η διαδικασία γίνεται εύκολα με τη χρήση κωδικού μιας χρήσης (OTP) και το δίπλωμα εμφανίζεται ξανά αυτόματα στο κινητό.

