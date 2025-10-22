Διπλώματα οδήγησης: Αλλάζουν τα πάντα - Πώς θα βγαίνουν, οι ημερομηνίες λήξεώς τους

Πριν την πρώτη έκδοση ή την ανανέωση της άδειας, οι οδηγοί θα πρέπει να υποβάλλονται σε εξετάσεις όρασης και καρδιαγγειακής υγείας, με δυνατότητα αντικατάστασης του ιατρικού ελέγχου από αυτοαξιολόγηση σε ορισμένες χώρες

Newsbomb

Διπλώματα οδήγησης: Αλλάζουν τα πάντα - Πώς θα βγαίνουν, οι ημερομηνίες λήξεώς τους
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τα διπλώματα οδήγησης, με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία κοστίζουν τη ζωή σε σχεδόν 20.000 ανθρώπους κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι νέες διατάξεις καλύπτουν την εκπαίδευση αρχάριων οδηγών, την ψηφιακή άδεια οδήγησης και την αφαίρεση διπλώματος.

Οι υποψήφιοι οδηγοί θα εξετάζονται σε νέους τομείς, όπως οι κίνδυνοι των τυφλών σημείων, η χρήση συστημάτων υποβοήθησης, η ασφαλής έξοδος από το όχημα και η επικινδυνότητα της χρήσης κινητού κατά την οδήγηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των πεζών, των παιδιών και των ποδηλατών, μετά από σχετική παρέμβαση ευρωβουλευτών.

Οι άδειες οδήγησης για μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα θα έχουν διάρκεια 15 ετών, ενώ σε χώρες όπου η άδεια λειτουργεί και ως δελτίο ταυτότητας, η ισχύς μπορεί να μειωθεί στα 10 χρόνια. Για φορτηγά και λεωφορεία η διάρκεια ορίζεται στα 5 έτη.

Οι οδηγίες προβλέπουν επίσης αυξημένους ιατρικούς ελέγχους για οδηγούς άνω των 65 ετών.

Πριν την πρώτη έκδοση ή την ανανέωση της άδειας, οι οδηγοί θα πρέπει να υποβάλλονται σε εξετάσεις όρασης και καρδιαγγειακής υγείας, με δυνατότητα αντικατάστασης του ιατρικού ελέγχου από αυτοαξιολόγηση σε ορισμένες χώρες.

Για τους αρχάριους

Για πρώτη φορά εισάγεται δοκιμαστική περίοδος δύο ετών για νέους οδηγούς, με αυστηρότερους κανόνες σε θέματα αλκοόλ, ζώνης ασφαλείας και χρήσης παιδικών καθισμάτων. Οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν άδεια κατηγορίας Β από τα 17, αλλά μόνο υπό επίβλεψη έμπειρου οδηγού έως τα 18. Επιπλέον, επιτρέπεται η απόκτηση άδειας για φορτηγό από τα 18 και για λεωφορείο από τα 21, εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας.

Ψηφιακή άδεια

Η ψηφιακή άδεια οδήγησης, θα είναι διαθέσιμη σε κινητά τηλέφωνα, θα αντικαταστήσει σταδιακά την έντυπη μορφή, χωρίς να καταργείται η δυνατότητα έκδοσης φυσικού διπλώματος. Η έκδοση έντυπης άδειας θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση, κατά κανόνα εντός τριών εβδομάδων.

Ποινές

Η αναστολή ή αφαίρεση άδειας για σοβαρές παραβάσεις θα κοινοποιείται στη χώρα έκδοσης, ώστε να διασφαλίζεται η διασυνοριακή εφαρμογή κυρώσεων. Αυτό αφορά περιπτώσεις οδήγησης υπό επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, εμπλοκή σε θανατηφόρα ατυχήματα και υπερβολική υπέρβαση ταχύτητας.

Τι λένε στην Ευρώπη -προθεσμίες για τις χώρες

Η εισηγήτρια Jutta Paulus δήλωσε ότι έως το 2030 η ψηφιακή άδεια θα είναι διαθέσιμη σε όλη την ΕΕ, δίνοντας στους πολίτες επιλογή μεταξύ ηλεκτρονικής και φυσικής μορφής. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει περισσότερα για την ασφάλεια πεζών και ποδηλατών, ενώ θα διευκολυνθεί η οδήγηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Ο Matteo Ricci τόνισε ότι οι νέοι κανόνες ενισχύουν την οδική ασφάλεια με σαφέστερους και ταχύτερους μηχανισμούς αναστολής αδειών, προστατεύοντας τόσο τους υπεύθυνους οδηγούς όσο και την κοινότητα.

Οι κανόνες θα ισχύσουν 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη έχουν τρία χρόνια για την ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο και έναν επιπλέον χρόνο για την εφαρμογή τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:12ΚΟΣΜΟΣ

Βανς από το Ισραήλ: «Δεν θέλουμε προτεκτοράτο» - «Πολύ δύσκολη» η αποστολή αφοπλισμού της Χαμάς

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχείς οι ροές μεταναστών στην Κρήτη: Πάνω από 200 αφίξεις μέσα σε 24 ώρες

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επιδρομή του στρατού της Δαμασκού σε καταυλισμό Γάλλων τζιχαντιστών - Ο αρχηγός τους απήγαγε ένα κορίτσι

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Προθεσμία για την Παρασκευή πήρε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο έκανε μικρό αεροσκάφος - Βίντεο

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Αλλάζουν τα πάντα - Πώς θα βγαίνουν, οι ημερομηνίες λήξεώς τους

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Πλημμύρισαν δρόμοι - Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία

13:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκοτσέζικο ντους στην πρωινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι χάνουν το μέτρημα

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τι θα γίνει με τα ανυπολόγιστης αξίας κλοπιμαία; Πώληση «σε κομμάτια», λύτρα, πολιτική πράξη ή κάτι άλλο - Τα παραδείγματα του παρελθόντος

13:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά τα παπούτσια κάνουν θραύση στον κόσμο της Wall Street – Τι προσφέρουν και πόσο κοστίζουν

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

13:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειοψηφία των Αμερικανών - Δημοσκόπηση

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο φαινόμενο στη Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή που τα «κόκκινα ξωτικά» φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό

13:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ προς ΑΣ: «Δεv είστε ούτε ανεξάρτητοι, ούτε σίγουροι, ούτε γρήγοροι»

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ έξω από τα δικαστήρια Λαμίας - Δείτε βίντεο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

BBC: «Γιατί ο Τραμπ τα κατάφερε στη Γάζα, αλλά δεν τα καταφέρνει με τον Πούτιν στην Ουκρανία»

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός σφυρίζει στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Όλοι οι ορισμοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία Ρούτσι: «Αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και φιμέ τζάμια προσπάθησε να με παρασύρει»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες - Από τα ορυχεία της Ινδίας στη Μαρία Αντουανέτα

12:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση - 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πού στρέφονται οι έρευνες για το ριφιφί του αιώνα – «Φανταστείτε, έκλεψαν μέχρι και τη Μόνα Λίζα»

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο - Επτά νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά σε όλη τη χώρα

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ