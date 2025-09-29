Πόσο κοστίζει το πολυτελές όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη - Το κόστος μίσθωσης του Ford Raptor στη χώρα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιότητας έπειτα από το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε, ένα πολυτελές Ford Raptor, είχε μισθωθεί μέσω leasing. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο με σοβαρές ζημιές, ενώ από τις πινακίδες διαπιστώθηκε η ταυτότητά του.

Το Ford Raptor είναι ένα θηριώδες αγροτικό όχημα, γνωστό για τις επιδόσεις και την πολυτελή του κατασκευή. Η τιμή του κυμαίνεται από 70.000 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις επιλογές του μοντέλου. Η μίσθωση ενός τέτοιου οχήματος μέσω leasing μπορεί να κοστίζει από 1.200 έως 1.800 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης και τις συμφωνίες με την εταιρεία.

Μετά το ατύχημα, ο ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς, όπου και παραδέχθηκε την πράξη του. Nωρίτερα σήμερα βρέθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου και ο Εισαγγελέας άσκησε δίωξη γιατί εγκατέλειψε το όχημά του μετά από ατύχημα, κάτι που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

