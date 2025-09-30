Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν μου είπαν ότι παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μάζεψε μάντρα και δέντρα»

Ο αστυνομικός υπηρεσίας, που μίλησε με τη συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη, «αδειάζει» το περιβάλλον του ηθοποιού 

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν μου είπαν ότι παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μάζεψε μάντρα και δέντρα»
Ο Βασίλης Μπισμπίκης κατά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων
Ήταν απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, σχεδόν 11 ώρες μετά το τροχαίο που είχε προκαλέσει ο Βασίλης Μπισμπίκης, όταν μια συνεργάτιδα του ιδίου και της Δέσποινας Βανδή τηλεφώνησε σε αστυνομικό τμήμα και ζήτησε να μιλήσει με τον αξιωματικό υπηρεσίας.

Ο αστυνομικός υπηρεσίας αποκαλύπτει, σύμφωνα με το MEGA, τον διάλογο που είχε μαζί της σε φιλικό του περιβάλλον: «Με κάλεσε μία κυρία το Σάββατο γύρω στις 16:00 με 17:00 για να ενημερώσει για ένα τροχαίο. Μου είπε ότι είναι συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη, χωρίς να μου πει το δικό της όνομα. Μου είπε ότι έγινε ένα ατύχημα με υλικές ζημιές».

Ο αστυνομικός που επικοινώνησε μαζί της, τονίζει πως δεν έγιναν γνωστές οι πραγματικές συνθήκες του ατυχήματος. Έγινε, όπως υποστηρίζει, προσπάθεια να υποβαθμιστεί αυτό που είχε συμβεί και θυμάται τα λόγια που του είπε η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη στο τηλέφωνο: «Συγκεκριμένα ότι ο κ. Μπισμπίκης χτύπησε κατά το ξεπαρκάρισμα κάποιον και με ρώτησε ποια είναι η διαδικασία. Της εξήγησα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είτε ειδοποιούμε το 100 για να έρθει περιπολικό να καταγράψει... "Όχι", μου λέει. "Ο κ. Μπισμπίκης βιαζόταν πολύ και έφυγε". "Ωραία", της λέω "αν είναι μικρή η ζημιά, "μπορείτε να πείτε στον κ. Μπισμπίκη να γυρίσει, να δει την πινακίδα του οχήματος που χτύπησε και να κάνει μια φιλική δήλωση. Να μιλήσει με τον ασφαλιστή του».

Ο αξιωματικός υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος ήταν κατηγορηματικός στο φιλικό του περιβάλλον: «Εμένα η συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη δεν μου είπε ποτέ ότι παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και ότι μάζεψε δέντρα και μάντρες. Αυτά δεν μου τα είπε...»

