Βασίλης Μπισμπίκης: «Αν μου συνέβαινε εμένα, θα έλεγα “κύριε δικαστά, χώστε τον μέσα»

O Βασίλης Μπισμπίκης, κατά την επιστροφή στο σπίτι του μετά από κρητικό γλέντι που διασκέδαζε τα ξημερώματα του Σαββάτου, χτύπησε με το αυτοκίνητό του τρία σταθμευμένα οχήματα και μια γκαραζόπορτα, προκαλώντας σοβαρές φθορές. Το απόγευμα της Κυριακής εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου και συνελήφθη ενώ χθες οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και κατόπιν στο δικαστήριο για να πάρει αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, πολλά είναι τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία 24ωρα από το γλέντι που βρισκόταν ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο.

Σε ένα από αυτά, απεικονίζεται να χορεύει με την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στο Σασμό, Δανάη Παππά. H Ανθή Βούλγαρη μέσα από την εκπομπή της στην τηλεόραση του Mega σχολίασε το συγκεκριμένο βίντεο.

«Συγγνώμη, το πλάνο με τη Δανάη Παππά το είδαμε; Τον χορό; Εγώ αν συνέβαινε σε εμένα αυτό, δε ξέρω τι θα έκανα. Θα έλεγα, “κύριε δικαστά, χώστε τον μέσα”. Τι χορός είναι ρε συ Ιορδάνη τόσο κοντά; Και το φιλί στο τέλος; Δε ξέρω παιδιά. Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Μπορεί να είναι φίλοι οι άνθρωποι, αλλά μου έκανε εντύπωση… Εγώ το είπα και το αφήνω στο τραπέζι», ανέφερε.

