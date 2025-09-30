Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

Στις 8 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η δίκη του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου 2025. Το περιστατικό προκάλεσε υλικές ζημιές σε τρία οχήματα και μία γκαραζόπορτα, ενώ ο ίδιος εγκατέλειψε το σημείο πριν εξαφανιστεί.

Τα γεγονότα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μετά από μια μεγάλη εκδήλωση τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση, όπου βρισκόταν ο ηθοποιός. Στο ίδιο σημείο σημειώθηκε και ένα σοβαρό επεισόδιο με συμπλοκή τεσσάρων ατόμων που κατέληξε σε νοσοκομειακή νοσηλεία. Μετά τη γιορτή, ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε με το αγροτικό του όχημα στη Φιλοθέη, όπου υπό άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τρία αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα.

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι επικοινώνησε την επόμενη ημέρα με την αστυνομία για να αναφέρει το τροχαίο και να δηλώσει τη διάθεσή του να συνεργαστεί, ωστόσο η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, διέψευσε ότι υπήρξε τέτοια επικοινωνία εκ μέρους του. Νεότερα στοιχεία αναφέρουν πως τηλεφώνημα έγινε από συνεργάτιδα του, η οποία ενημέρωσε τις αρχές για το περιστατικό, χωρίς να επιβεβαιώνεται αν αποκάλυψε το όνομα του ηθοποιού.

Ο υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Mega, τόνισε ότι σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στον Βασίλη Μπισμπίκη θα επιβληθεί πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τουλάχιστον έναν μήνα. Παράλληλα, σε βίντεο που δημοσίευσε το Mega, φαίνεται το όχημά του να κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα λίγα δευτερόλεπτα μετά το ατύχημα.

Η δίκη που έχει οριστεί για τις 8 Οκτωβρίου αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου και στην ευθύνη του Βασίλη Μπισμπίκη.