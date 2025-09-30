Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα που οδηγούσε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης λίγο μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη.

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα να κινείται αργά, λίγο αφότου είχε μπει στην οδό Δοϊράνης και είχε προκαλέσει το τροχαίο ατύχημα, αποτέλεσμα του οποίου ήταν οι υλικές ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Παρασκευής (26/9) ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στη γιορτή της τσικουδιάς στην Μεταμόρφωση παρέα με συναδέλφους του, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Δανάη Παππά. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στη σειρά «Σασμός», ενώ φέτος πρωταγωνιστούν σε δύο σειρές του ίδιου τηλεοπτικού σταθμού.

Αναβλήθηκε η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη

Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου από το Αυτόφωρο Μονομελές Δικαστήριο η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη, σε ό,τι αφορά την υπόθεση των ζημιών που προκάλεσε με το όχημα του τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα που υπέβαλε ο κατηγορούμενος, έτσι ώστε να κληθεί να καταθέσει η συνεργάτιδά του, η οποία κάλεσε το αστυνομικό τμήμα και την ασφαλιστική εταιρεία για να τους ενημερώσει για το περιστατικό.

Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

Ο υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Mega, τόνισε ότι σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στον Βασίλη Μπισμπίκη θα επιβληθεί πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τουλάχιστον έναν μήνα. Παράλληλα, σε βίντεο που δημοσίευσε το Mega, φαίνεται το όχημά του να κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα λίγα δευτερόλεπτα μετά το ατύχημα.

Η συνεργάτιδά του επικοινώνησε 10 ώρες μετά το τροχαίο με την ΕΛ.ΑΣ.

Την ώρα που ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστηρίζει ότι επικοινώνησε με την ΕΛ.ΑΣ. και δεν κρύφτηκε, οι Αρχές δίνουν διαφορετική εκδοχή για τις κινήσεις του μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη. Μάλιστα, το τηλεφώνημα στις Αρχές φέρεται να το έκανε συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη αρκετές ώρες μετά το τροχαίο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, περίπου στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου μια γυναίκα, που ανέφερε ότι είναι συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη, τηλεφώνησε στο Α.Τ. Φιλοθέης - Ψυχικού, σχεδόν 10 ώρες μετά το τροχαίο. Σε αυτό το τηλεφώνημα η γυναίκα ανέφερε ότι ο συνεργάτης της είχε προκαλέσει τροχαίο με υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητο και δεν έδινε παραπάνω λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν.

Ο αξιωματικός υπηρεσίας ρώτησε αν από το τροχαίο τραυματίστηκε κάποιος, προκειμένου να κινηθεί διαδικασία στην Άμεση Δράση και να ενημερωθεί η Τροχαία. Τότε, η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη είπε πως δεν υπήρχε κάποιος τραυματίας.

Πάντως, και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν επικοινώνησε ποτέ με την Τροχαία.

