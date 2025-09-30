Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνεργάτιδά του επικοινώνησε 10 ώρες μετά το τροχαίο με την ΕΛ.ΑΣ.

Την ώρα που ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστηρίζει ότι επικοινώνησε με την ΕΛ.ΑΣ. και δεν κρύφτηκε, οι Αρχές δίνουν διαφορετική εκδοχή για τις κινήσεις του μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη. Μάλιστα, το τηλεφώνημα στις Αρχές φέρεται να το έκανε συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη αρκετές ώρες μετά το τροχαίο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, περίπου στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου μια γυναίκα, που ανέφερε ότι είναι συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη, τηλεφώνησε στο Α.Τ. Φιλοθέης - Ψυχικού, σχεδόν 10 ώρες μετά το τροχαίο. Σε αυτό το τηλεφώνημα η γυναίκα ανέφερε ότι ο συνεργάτης της είχε προκαλέσει τροχαίο με υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητο και δεν έδινε παραπάνω λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν.

Ο αξιωματικός υπηρεσίας ρώτησε αν από το τροχαίο τραυματίστηκε κάποιος, προκειμένου να κινηθεί διαδικασία στην Άμεση Δράση και να ενημερωθεί η Τροχαία. Τότε, η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη είπε πως δεν υπήρχε κάποιος τραυματίας.

Πάντως, και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν επικοινώνησε ποτέ με την Τροχαία.

Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν κρύφτηκα ποτέ, αυτή είναι η αλήθεια

Ο ηθοποιός, Βασίλης Μπισμπίκης, αμέσως μετά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν κρύφτηκα, δεν εγκατέλειψα κανέναν, επικοινώνησα με την ασφαλιστική και την Αστυνομία», όμως η ΕΛ.ΑΣ. διαψεύδει τους ισχυρισμούς του.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Τύπου μιλώντας στην εκπομπή «Power Talk» του ΣΚΑΪ αποκάλυψε ότι «αναζητήσαμε αν υπήρχε κλήση στο 100 μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά δεν υπήρχε».

«Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Αυτός που προκαλεί ατύχημα παραμένει στο σημείο και ενημερώνει ο ίδιος τις Αρχές και παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στους αρμόδιους αστυνομικούς. Εκτός αν έχει συμβεί κάτι άλλο. Αν υπάρχει τραυματισμός, αν δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει. Εδώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε οποιοδήποτε Α.Τ ενημερώνει κάποιος ότι έχει προκληθεί το συμβάν και εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και ο αστυνομικός δεν ζητά άμεσα το στοιχεία του. Το θεωρώ αδιανότητο. Εξαρτάται σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία ποια στοιχεία δόθηκαν στον αστυνομικό του τμήματος. Σε αυτές τις ερωτήσεις θα κληθεί και ο ίδιος ο κατηγορούμενος να απαντήσει», πρόσθεσε.

Όσο για το εάν βρέθηκε κλήση στο 100 η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ απάντησε: «Ήταν κάτι που ζητήθηκε κατά την διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση».

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα» – Η δήλωση του ηθοποιού από την Ευελπίδων

Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος για το τροχαίο στη Φιλοθέη.

Αποχωρώντας από την Ευελπίδων, μετά τον σάλο που έγινε για το τροχαίο, κάλεσε τους εκπροσώπους των ΜΜΕ να δείξουν… το ίδιο ζήλο «για την τέχνη και τον πολιτισμό».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι όλες του οι κινήσεις του μετά το συμβάν – που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή και σημαντικές υλικές ζημιές – έγιναν βάσει όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Έχω ακούσει από χθες… Μόνο ακούω», δήλωσε ο ηθοποιός, βγαίνοντας από την Ευελπίδων.

«Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά, είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Πήγα και στην Αστυνομία πήρα τηλέφωνο και στις Αρχές», πρόσθεσε στην ίδια γραμμή ο ηθοποιός.

«Έκανα τα νόμιμα όπως ορίζει ο νόμος. Ενημέρωσα εντός 24ώρου. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα, όμως, ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Η δήλωση του Βασίλη Μπισμπίκη:

Φεύγοντας από την Ευελπίδων, ανέφερε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ: «Ελπίζω τον ίδιο ζήλο που δείχνετε σήμερα να δείξετε για την τέχνη και τον πολιτισμό».

Δικηγόρος Μπισμπίκη: Όλα επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα

Ο συνήγορος του Βασίλη Μπιμπίκη, Μιλτιάδης Ζησίδης, ανέφερε μιλώντας στους δημοσιογράφους ότι «η δίκη αναβλήθηκε για κρείσσονες αποδείξεις. Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε, έκρινε πράγματα και πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Για όλα όσα ανέφερε πριν ο κ. Μπισμπίκης, επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα, τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο.

«Η υπόθεση δεν έχει πραγματικά καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα ΜΜΕ», επισήμανε ο δικηγόρος και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης. Αυτό θα αποδείξουμε και στη δίκη».

Ερωτηθείς για το ζήτημα αποζημίωσης των κατόχων των ΙΧ που χτύπησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, απάντησε: «Αμέσως με το που έγινε το ατύχημα, ο ίδιος μίλησε με την ασφαλιστική του εταιρεία και έτσι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων. Αυτό είναι αυταπόδεικτο».

Ο δημοφιλής ηθοποιός αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

