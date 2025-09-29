Βασίλης Μπισμπίκης: «Ενημέρωσα τις Αρχές» - «Δεν υπήρχε καμία κλήση στο 100», λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ισχυρίστηκε ότι επικοινώνησε με την ΕΛ.ΑΣ. όμως οι Αρχές επιμένουν ότι δεν υπήρξε κλήση στο 100 

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ενημέρωσα τις Αρχές» - «Δεν υπήρχε καμία κλήση στο 100», λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο δικηγόρος του έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων 

Μπορεί ο Βασίλης Μπισμπίκης αμέσως μετά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων να δήλωσε ότι «δεν κρύφτηκα, δεν εγκατέλειψα κανέναν, επικοινώνησα με την ασφαλιστική και την Αστυνομία», όμως η ΕΛ.ΑΣ. διαψεύδει τους ισχυρισμούς του.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου προκάλεσε ζημιές με το αυτοκίνητο Ford Raptor που οδηγούσε σε τρία αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, με την Τροχαία να ξεκινά έρευνα. Το πρωί της Δευτέρας ο Βασίλης Μπισμπίκης πήγε στα δικαστήρια της Ευελπίδων με την υπόθεσή του να παίρνει αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου και εκείνος να αφήνεται ελεύθερος.

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Power Talk», ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Αυτός που προκαλεί ατύχημα παραμένει στο σημείο και ενημερώνει ο ίδιος τις Αρχές και παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στους αρμόδιους αστυνομικούς. Εκτός αν έχει συμβεί κάτι άλλο. Αν υπάρχει τραυματισμός, αν δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει. Εδώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει».

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε οποιοδήποτε Α.Τ ενημερώνει κάποιος ότι έχει προκληθεί το συμβάν και εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και ο αστυνομικός δεν ζητά άμεσα το στοιχεία του. Το θεωρώ αδιανότητο. Εξαρτάται σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία ποια στοιχεία δόθηκαν στον αστυνομικό του τμήματος.

Σε αυτές τις ερωτήσεις θα κληθεί και ο ίδιος ο κατηγορούμενος να απαντήσει». Για το εάν βρέθηκε κλήση στο 100: «Ήταν κάτι που ζητήθηκε κατά την διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση», ανέφερε στην εκπομπή Power Talk η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν κρύφτηκα, δεν εγκατέλειψα, αυτή είναι η αλήθεια»

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησαν κανέναν» τόνισε ο Βασίλης Μπισμπίκης για τα οχήματα που χτύπησε οδηγώντας το αυτοκίνητό του.

«Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» τόνισε.

«Πήγα και στην Αστυνομία, πήγα και στις αρχές» κατέληξε ο ηθοποιός. «Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε. Έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Όλα όσα σας ανέφερε ο κύριος Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα» δήλωσε ο δικηγόρος του Βασίλη Μπισμπίκη.

Το χρονικό με το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης

Τα ξημερώματα του Σαββάτου οδηγώντας ένα αγροτικό αυτοκίνητο ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης κινείται και όπως αναφέρεται αρχίζει να παρασύρει σταθμευμένα αυτοκίνητα το ένα μετά το άλλο. Την πορεία του αγροτικού θα σταματήσει σε μια τσιμεντένια μάντρα, η οποία γκρεμίστηκε.

Ο ηθοποιός επέστρεφε στο σπίτι του από γλέντι που είχε διοργανώσει η Ένωση Κρητών Μεταμόρφωσης. Παρά τις καταστροφές που προκάλεσε στα σταθμευμένα οχήματα ο ηθοποιός δεν σταμάτησε στο σημείο αλλά συνέχισε να οδηγεί. Φτάνοντας στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου φέρεται να άφησε το αυτοκίνητό του.

Τα ερωτήματα

Οι αστυνομικοί μένει να διαπιστώσουν ποιες ήταν οι δύο γυναίκες που άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού, που μένει ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Οι δύο γυναίκες αρχικά είπαν στους αστυνομικούς ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν ήταν εκεί και είπαν ακόμη πως ήταν οι κόρες του ενώ ο ηθοποιός έχει έναν γιο.

Ένα άλλο σημείο που καλούνται να ξεδιαλύνουν οι αστυνομικοί είναι οι ισχυρισμοί του ηθοποιού σύμφωνα με τους οποίους ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέφερε πως μίλησε με τις αστυνομικές Αρχές για το περιστατικό.

Οι πληροφορίες από την πλευρά του ηθοποιού ανέφεραν αρχικά ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία για το τροχαίο ενώ σε δεύτερη φάση η επικοινωνία με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ είχε γίνει μέσω μιας στενής συνεργάτιδάς του.

Από την πλευρά της αστυνομίας δεν έχει καταγραφεί καμία τέτοια κλήση στο τμήμα της Τροχαίας της Κηφισιάς ενώ εξετάζεται εάν ο ηθοποιός ή κάποιο πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον είχε έρθει σε επαφή με το αστυνομικό τμήμα της Φιλοθέης.

