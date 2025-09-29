Επικός Νίκος Ευαγγελάτος – Έγινε συνοδηγός του Μπισμπίκη και ξεσήκωσε το X

Το «Live News» δεν κερδίζει μόνο τους τηλεθεατές, αλλά και τους χρήστες του X που αποθεώνουν την εκπομπή και τον Νίκο Ευαγγελάτο λόγω των γραφικών. Έτσι και το μεσημέρι της Δευτέρας, ο δημοσιογράφος δεν παρέλειψε να «μεταφερθεί» μέσω της τεχνολογίας στο αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη και να γίνει συνοδηγός.

Nα σημειωθεί ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης, έξω από την Ευελπίδων και ενώ είχε αφεθεί ελεύθερος, δήλωσε για την υπόθεσή του: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα»…

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μίλτος Ζησίδης, δήλωσε: «Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε και έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω, όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης».