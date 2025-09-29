Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, πήρα τηλέφωνο στην Αστυνομία

Επιμένει στους ισχυρισμούς του ότι ούτε κρύφτηκε αλλά ούτε εγκατέλειψε ο Βασίλης Μπισμπίκης το σημείο του τροχαίου στη Φιλοθέη.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, αμέσως μετά την απολογία του στο αυτόφωρο, και μετά την αναβολή που ζήτησε και πήρε για να γίνει η δική του στις 8 Οκτωβρίου, μίλησε στους δημοσιογράφους και είπε: «Έχω ακούσει τα πάντα από χθες. Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, πήρα τηλέφωνο στην Αστυνομία και ενημέρωσα για το τροχαίο».

Μάλιστα, ο δικηγόρος του αμέσως μετά τις δηλώσεις του ηθοποιού τόνισε ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αποζημίωσης των οδηγών των αυτοκινήτων που χτυπήθηκαν.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, πάντως, προκάλεσε το τροχαίο στη Φιλοθέη, μετά την παρουσία του στο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση. «Δεν είχα πιει. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Πήρα τηλέφωνο και στην ασφαλιστική μου και στις Αρχές», επέμεινε ο ηθοποιός.

Το χρονικό με το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης

Τα ξημερώματα του Σαββάτου οδηγώντας ένα αγροτικό αυτοκίνητο ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης κινείται και όπως αναφέρεται αρχίζει να παρασύρει σταθμευμένα αυτοκίνητα το ένα μετά το άλλο. Την πορεία του αγροτικού θα σταματήσει σε μια τσιμεντένια μάντρα, η οποία γκρεμίστηκε.

Ο ηθοποιός επέστρεφε στο σπίτι του από γλέντι που είχε διοργανώσει η Ένωση Κρητών Μεταμόρφωσης. Παρά τις καταστροφές που προκάλεσε στα σταθμευμένα οχήματα ο ηθοποιός δεν σταμάτησε στο σημείο αλλά συνέχισε να οδηγεί. Φτάνοντας στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου φέρεται να άφησε το αυτοκίνητό του.

Τα ερωτήματα

Οι αστυνομικοί μένει να διαπιστώσουν ποιες ήταν οι δύο γυναίκες που άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού, που μένει ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Οι δύο γυναίκες αρχικά είπαν στους αστυνομικούς ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν ήταν εκεί και είπαν ακόμη πως ήταν οι κόρες του ενώ ο ηθοποιός έχει έναν γιο.

Ένα άλλο σημείο που καλούνται να ξεδιαλύνουν οι αστυνομικοί είναι οι ισχυρισμοί του ηθοποιού σύμφωνα με τους οποίους ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέφερε πως μίλησε με τις αστυνομικές Αρχές για το περιστατικό.

Οι πληροφορίες από την πλευρά του ηθοποιού ανέφεραν αρχικά ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία για το τροχαίο ενώ σε δεύτερη φάση η επικοινωνία με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ είχε γίνει μέσω μιας στενής συνεργάτιδάς του.

Από την πλευρά της αστυνομίας δεν έχει καταγραφεί καμία τέτοια κλήση στο τμήμα της Τροχαίας της Κηφισιάς ενώ εξετάζεται εάν ο ηθοποιός ή κάποιο πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον είχε έρθει σε επαφή με το αστυνομικό τμήμα της Φιλοθέης.

Διαβάστε επίσης