Μπαλάσκας για Βασίλη Μπισμπίκη: «Δεν θα το έκανε ούτε κοριτσάκι που φοράει φούστα»

Ο Σταύρος Μπαλάσκας μίλησε για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου στην οδό Δοϊράνης στη Φιλοθέη

«Είναι σχεδόν απλά και δυσπίστευτα και κεντραρισμένα τα πράγματα. Ο κύριος αυτός ο οποίος προσπάθησε πολύ στη ζωή του να χτίσει ένα icon, μια εικόνα του μπρουτάλ, του άντρα, του μάγκα. Έκανε κάτι που όπως είπε σήμερα ο Ιαβέρης δεν θα το έκανε ούτε ένα κοριτσάκι που φοράει φούστα.

Την κοπάνησε, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να άφησε το πόδι του από το γκάζι. Μιλάμε για καταστάσεις ενός ατυχήματος οι οποίες είναι πεντακάθαρες. Εκείνη τη στιγμή ήταν κάπως. Ήταν κάπως, δεν είχε τον έλεγχο του οχήματος.

Τον ρώτησαν οι αστυνομικοί γιατί έχασε τον έλεγχο και δεν απάντησε. Πλήρωνε πάνω από 2000 ευρώ τον μήνα για να έχει στην κατοχή του αυτό το όχημα, το δικαιολογεί με κάτι ελιές που έχει στην Κρήτη. Έχουμε έναν Μπισμπίκη που δεν ενημέρωσε την εταιρεία leasing».

