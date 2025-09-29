Βασίλης Μπισμπίκης: Είχε και στο παρελθόν προστριβές με γείτονες στη Φιλοθέη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης φαίνεται να έχει και στο παρελθόν του διάφορες προστριβές με κατοίκους της Φιλοθέης, όπου τα ξημερώματα του Σαββάτου προκάλεσε ζημιές με το αυτοκίνητο του σε τρία οχήματα.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βασίλης Μπισμπίκης προκαλεί ζημιές σε αυτοκίνητα γειτόνων, καθώς αυτό έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν όχι όμως με την ίδια ένταση.

Ο ηθοποιός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προκαλέσει μικρές φθορές στα αυτοκίνητα των γειτόνων του και στο παρελθόν, αλλά τότε το θέμα είχε λυθεί εξωδικαστικά, καθώς τους είχε αποζημιώσει οικονομικά.

