Βασίλης Μπισμπίκης: «Ένας φίλος μου έκανε μια μικρή ζημιά» - Τι είπε συνεργάτιδα του ηθοποιού

Νέες αποκαλύψεις για το τροχαίο του ηθοποιού

Δημήτρης Δρίζος

ΕΛΛΑΔΑ
4'
«Ένας φίλος μου έκανε μια μικρή ζημιά». Με αυτά τα λόγια η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη ζήτησε από την Αστυνομία να καταγράψει το τροχαίο που προκάλεσε ο τραγουδιστής τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 η συνεργάτιδα του ηθοποιού δεν ανέφερε καν το όνομα του Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ ανέφερε πως κάποιος φίλος της προκάλεσε κάποιες μικρές ζημιές σε ένα όχημα. Τότε ο αστυνομικός της ανέφερε τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί ωστόσο αν είχε αναφερθεί το όνομα του ηθοποιού θα έπρεπε άμεσα να ξεκινήσει να «τρέχει» το αυτόφωρο καθώς είχε καταγραφεί το τροχαίο και η εγκατάλειψη ώρες πριν!

Αν και εφόσον είχε αναφερθεί η ταυτότητα τότε ο ηθοποιός θα έπρεπε να είχε συλληφθεί στο στούντιο της Ναταλίας Γερμανού όπου έδινε συνέντευξη, μιας και το τηλεφώνημα έγινε στις 15:30 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το παραπάνω ισχυρισμό ωστόσο, διαψεύδει η συνεργάτιδα του ηθοποιού, καθώς όπως αναφέρει από την μεριά της ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν ανέφερε πότε έγινε το τροχαίο με αποτέλεσμα η ίδια να αναφέρει στην ΕΛΑΣ πως το τροχαίο έγινε εκείνη τη στιγμή, κάτι που προκάλεσε παρεξήγηση και ο αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ Φιλοθέης την παρέπεμψε στην ασφαλιστική εταιρεία.

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον Βασίλη Μπισμπίκη στο σπίτι που διαμένει στη Φιλοθέη, την πόρτα τους άνοιξε η Μελίνα Νικολαΐδη, κόρη της συντρόφου του ηθοποιού, Δέσποινας Βανδή.

Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα που οδηγούσε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης λίγο μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη.

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα να κινείται αργά, λίγο αφότου είχε μπει στην οδό Δοϊράνης και είχε προκαλέσει το τροχαίο ατύχημα, αποτέλεσμα του οποίου ήταν οι υλικές ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Παρασκευής (26/9) ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στη γιορτή της τσικουδιάς στην Μεταμόρφωση παρέα με συναδέλφους του, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Δανάη Παππά. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στη σειρά «Σασμός», ενώ φέτος πρωταγωνιστούν σε δύο σειρές του ίδιου τηλεοπτικού σταθμού.

Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

Στις 8 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η δίκη του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου 2025. Το περιστατικό προκάλεσε υλικές ζημιές σε τρία οχήματα και μία γκαραζόπορτα, ενώ ο ίδιος εγκατέλειψε το σημείο πριν εξαφανιστεί.

Για τις 8 Οκτωβρίου έχει οριστεί η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου 2025 ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη, με αποτέλεσμα ζημιές σε τουλάχιστον τρία οχήματα και μια γκαραζόπορτα, πριν εγκαταλείψει το σημείο και εξαφανιστεί.

Τα γεγονότα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μετά από μια μεγάλη εκδήλωση τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση, όπου βρισκόταν ο ηθοποιός. Στο ίδιο σημείο σημειώθηκε και ένα σοβαρό επεισόδιο με συμπλοκή τεσσάρων ατόμων που κατέληξε σε νοσοκομειακή νοσηλεία. Μετά τη γιορτή, ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε με το αγροτικό του όχημα στη Φιλοθέη, όπου υπό άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τρία αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα.

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι επικοινώνησε την επόμενη ημέρα με την αστυνομία για να αναφέρει το τροχαίο και να δηλώσει τη διάθεσή του να συνεργαστεί, ωστόσο η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, διέψευσε ότι υπήρξε τέτοια επικοινωνία εκ μέρους του. Νεότερα στοιχεία αναφέρουν πως τηλεφώνημα έγινε από συνεργάτιδα του, η οποία ενημέρωσε τις αρχές για το περιστατικό, χωρίς να επιβεβαιώνεται αν αποκάλυψε το όνομα του ηθοποιού.

Ο υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Mega, τόνισε ότι σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στον Βασίλη Μπισμπίκη θα επιβληθεί πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τουλάχιστον έναν μήνα. Παράλληλα, σε βίντεο που δημοσίευσε το Mega, φαίνεται το όχημά του να κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα λίγα δευτερόλεπτα μετά το ατύχημα.

Η δίκη που έχει οριστεί για τις 8 Οκτωβρίου αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου και στην ευθύνη του Βασίλη Μπισμπίκη.

