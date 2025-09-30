Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

Για τους λάθος λόγους ο Βασίλης Μπισμπίκης βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Φιλοθέη και τα όσα ακολούθησαν τον οδήγησαν με χειροπέδες, το πρωί της Δευτέρας στο Αυτόφωρο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με χειροπέδες στην Ευελπίδων

«Έχω την αυτοκαταστροφή μέσα μου», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στον Alpha. Αλήθεια ή όχι ο γνωστός ηθοποιός που απέφευγε την δημοσιότητα και ζούσε μια αντισυμβατική ζωή, τα τελευταία χρόνια εκτός από την καλλιτεχνική του πορεία απασχολεί την επικαιρότητα και με την προσωπική του ζωή.

Αυτή την φορά δεν απασχόλησε με την δουλειά του, ούτε με την προσωπική ζωή του. Ούτε με το βαρύ ζεϊμπέκικο, ούτε καν με το αναμμένο στριφτό τσιγάρο του.

Η πρόσφατη περιπέτεια με το τροχαίο που προκάλεσε στην Φιλοθέη αποκάλυψε και μια άλλη πλευρά του ηθοποιού που ίσως αιφνιδίασε πολλούς. Όπως τον «αιφνιδίασε» η λάθος στροφή που πήρε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Φιλοθέη.

Στις δηλώσεις του μετά την έξοδο του από το Αυτόφωρο, σε αντίθεση με την εικόνα που ο ίδιος έχει καλλιεργήσει, δεν ζήτησε μία συγγνώμη για το πλημμέλημά του. Σε αντίθεση με πολλούς επώνυμους που έγιναν το τελευταίο διάστημα αρνητικοί πρωταγωνιστές και αναγνώρισαν το λάθος τους, ο Βασίλης Μπισμπίκης προσπάθησε να δικαιολογήσει τις ενέργειες του μετά το περιστατικό στην Φιλοθέη δηλώνοντας ότι έκανε όλα τα προβλεπόμενα.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, αμέσως μετά την απολογία του στο αυτόφωρο, και μετά την αναβολή που ζήτησε και πήρε για να γίνει η δική του στις 8 Οκτωβρίου, δήλωσε: «Έχω ακούσει τα πάντα από χθες. Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, πήρα τηλέφωνο στην Αστυνομία και ενημέρωσα για το τροχαίο. Δεν είχα πιει. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Πήρα τηλέφωνο και στην ασφαλιστική μου και στις Αρχές», επέμεινε ο ηθοποιός.

Μάλιστα, ο δικηγόρος του αμέσως μετά τις δηλώσεις του ηθοποιού τόνισε ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αποζημίωσης των οδηγών των αυτοκινήτων που χτυπήθηκαν.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η παράσταση που κάνεις δεν ήθελε να παρακολουθήσει

Πάντως οι περισσότεροι από τους ισχυρισμούς του ηθοποιού διαψεύστηκαν ή τουλάχιστον δεν επιβεβαιώθηκαν, έως τώρα, από την αστυνομία. Ούτε χαρτάκι με τηλέφωνα βρέθηκαν στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων, ούτε ο ίδιος πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία, στην τροχαία ή ακόμα και στην ασφαλιστική του. Άλλωστε πιο λίγη ώρα θα χρειάζονταν να καλέσει το ίδιο βράδυ την ασφαλιστική και να διευθετήσει το συμβάν παρά τα όσα έκανε ή δεν έκανε τις επόμενες ώρες.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίας Δημογλίδου που μιλώντας στην ΕΡΤ υπογράμμισε πως αν κάποιος εμπλακεί σε τροχαίο που έχει υλικές ζημιές, πρέπει να παραμείνει στο σημείο και να καλέσει το 100, ενημερώνοντας την αστυνομία και στη συνέχεια την ασφαλιστική για τις αποζημιώσεις αστικής φύσεως.

Σε διαφορετική περίπτωση με το νέο κώδικα προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία και η σύλληψη του οδηγού που έχει εγκαταλείψει το σημείο ακόμη και αν πρόκειται μόνο για υλικές ζημιές.

«Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και ορίζει ότι ο ίδιος οδηγός που έχει προκαλέσει το τροχαίο και τις υλικές ζημιές πρέπει να ενημερώσει την αστυνομία και να παρέχει οποιαδήποτε δυνατή συνδρομή» ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μάλιστα διευκρίνισε πως η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν οδηγό, ο οποίος αποχωρεί από το σημείο, και επισήμανε πως ο Βασίλης Μπισμπίκης «σίγουρα δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές». «Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο επικοινώνησε και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε ότι ο πελάτης της, συνεργάτης της ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη και αποχώρηση από το σημείο» πρόσθεσε.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Φιλοθέης δέχτηκε τηλεφώνημα, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, και όχι στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, οπότε δεν υπάρχει καταγραφή της συνομιλίας. «Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αναφέρθηκε ένα περιστατικό υλικών ζημιών, ότι συμβαίνει τη στιγμή που τηλεφωνεί η γυναίκα αυτή, η οποία δεν ήταν η ίδια εμπλεκόμενη στο τροχαίο, όπως ανέφερε, αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο. Εξετάζεται αν έδωσε πλήρη στοιχεία, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής και σίγουρα δεν ανέφερε ότι ο οδηγός έχει εγκαταλείψει το σημείο από την προηγούμενη μέρα» τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Όταν μιλάμε για υλικές ζημιές εκεί επιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, οπότε δεν υπάρχει λόγος να αποχωρήσει ο οδηγός από το σημείο»

Η καταγραφή από την Τροχαία έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου και έπειτα ξεκίνησε η αναζήτηση του οδηγού του οχήματος, όπως και του ίδιου του οχήματος. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από τους κατοίκους της περιοχής.

«Ήταν δύσκολο να ταυτοποιηθεί το όχημα και στη συνέχεια ο οδηγός, καθώς αποδείχτηκε ότι το όχημα ανήκει σε κάποια εταιρεία. Βέβαια πρέπει να πω ότι από τη στιγμή που ενημερώθηκε ο οδηγός έφτασε άμεσα στο τμήμα της περιοχής και αποδέχτηκε ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα» κατέληξε.

Και κάπως έτσι ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνίστησε σε μια παράσταση που μάλλον ούτε ο ίδιος, ούτε οι θεατές ήθελαν να παρακολουθήσουν...

Βασίλης Μπισμπίκης: Πολυτεχνίτης και αντισυμβατικός

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γεννήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1977 στο Λουτράκι Κορινθίας.

Παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με έντονες αθλητικές επιρροές, καθώς ο πατέρας του γνωστός ποδοσφαιριστής, ο ίδιος από νεαρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για την υποκριτική μέσα από τοπικές θεατρικές ομάδες και σχολικές παραστάσεις.

Πριν αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο θέατρο, εργάστηκε σε διάφορους τομείς, όπως σερβιτόρος και κρουπιέρης, ενώ στα 25 του χρόνια μετακόμισε στην Αθήνα για να σπουδάσει υποκριτική στη Δραματική Σχολή Μαίρης Βογιατζή-Τράγκα, από όπου αποφοίτησε το 2006.

Διαβάστε: Βασίλης Μπισμπίκης: «Να πάρω τηλέφωνο τον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω»

Η θεατρική του πορεία ξεκίνησε με συμμετοχές σε κλασικά και σύγχρονα έργα μεγάλων συγγραφέων σε σημαντικούς θεατρικούς χώρους, όπως η Επίδαυρος και το Εθνικό Θέατρο. Το 2013 ίδρυσε τον Τεχνοχώρο Cartel μαζί με την ηθοποιό Φαίη Τζήμα, όπου ανέλαβε σκηνοθετικές δουλειές αναδεικνύοντας μεγάλη καλλιτεχνική ευρηματικότητα. Η παράσταση «Άνθρωποι και ποντίκια» έλαβε βραβεία και αναγνώριση, σηματοδοτώντας σταθμό στην πορεία του.

Οι καλλιτεχνικές επιλογές του του απέδωσαν τον χαρακτηρισμό του «off brodaway ηθοποιού». Για τον ίδιο όπως έχει εξομολογηθεί αυτό το «περιθώριο» μακριά από τις κεντρικές θεατρικές σκηνές και την τηλεόραση δεν είναι απλά πιο συμβατό με τον χαρακτήρα του, αλλά είναι ο ίδιος ο εαυτός του.

Το ευρύ κοινό τον γνώρισε κυρίως μέσα από τον ρόλο του «Βόσκαρη» στην τηλεοπτική σειρά «Άγριες Μέλισσες», με την ερμηνεία του να συγκεντρώνει θετικές κριτικές και να ανοίγει νέους δρόμους στην καριέρα του. Έκτοτε, έχει πρωταγωνιστήσει σε σειρές όπως «Κομάντα και Δράκοι» και «Σασμός» και έχει συμμετάσχει σε κινηματογραφικές παραγωγές.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς

Η συνεργασία του Βασίλη Μπισμπίκη με τον σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη θεωρείται από τις πιο σημαντικές στη σύγχρονη ελληνική κινηματογραφία, με την ταινία «Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς» να ξεχωρίζει ως σταθμός στην κοινή τους πορεία. Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 2020, είναι μια μαύρη κωμωδία με έντονα στοιχεία γκανγκστερικού δράματος και κοινωνικού σχολιασμού, στην οποία ο Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί σε έναν από τους κεντρικούς ρόλους.

Η υπόθεση επικεντρώνεται σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, όπου μια γοητευτική γυναίκα αποφασίζει να εγκαταλείψει τον σύζυγό της, έναν επιχειρηματία, παίρνοντας μαζί της ένα εκατομμύριο ευρώ, για να ζήσει με έναν πρώην λαϊκό τραγουδιστή και ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου (ρόλος του Μπισμπίκη). Η εξουσία του χρήματος και η διαπλοκή των ανθρώπινων σχέσεων απεικονίζονται με σκληρή ειλικρίνεια και μαύρο χιούμορ, χαρακτηριστικά στοιχεία του κινηματογραφικού στίγματος του Οικονομίδη.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, σε συνεντεύξεις που έδωσε για την ταινία, τόνισε πως «Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς» αποτυπώνει πιστά τον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας, απέναντι στην εξουσία του χρήματος και τις ανθρώπινες προδοσίες. Εκτίμησε ότι η ταινία περιγράφει όχι μόνο ακραίες πράξεις, αλλά και το πως το χρήμα επηρεάζει τις σχέσεις και τα οικογενειακά δεσμά, ενώ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το πώς η κρίση έκανε τους ανθρώπους στην Ελλάδα περισσότερο εγωιστές παρά αλληλέγγυους.

Πέντε χρόνια μετά, ο Μπισμπίκης συνεχίζει τη συνεργασία του με τον Οικονομίδη στην ταινία «Σπασμένη Φλέβα» που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.

Η αντισυμβατική ζωή του Βασίλη Μπισμπίκη

Στις λιγοστές συνεντεύξεις του, ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει μιλήσει στην Lifo για τα δύσκολα νεανικά του χρόνια και την αναζήτησή του, λέγοντας:

«Ήμουν πάντα ένας τύπος που δεν διάβαζε για το σχολείο, αλλά διάβαζα πολλά εξωσχολικά βιβλία. Από τα 15 μου ταυτίστηκα με την αναρχία. Οι περισσότεροι από τους συγγραφείς που διάβαζα έλεγαν ότι το σχολείο με κάποιον τρόπο κατευθύνει τη σκέψη σου, σου βάζει καλούπια».

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν ήρθε στην Αθήνα είχε αποκαλύψει: «Ήμουν άφραγκος και ένας χαρακτήρας των άκρων και των καταχρήσεων. Μέσα στις μεγάλες ταλαιπωρίες που πέρναγα με μάζευαν κυριολεκτικά οι π@@τ@@@ και οι τρανς και με φρόντιζαν».

Διαβάστε: Δέσποινα Βανδή για Βασίλη Μπισμπίκη: «Τον ερωτεύτηκα και αποφάσισα να αλλάξω τη ζωή μου»

Η προσωπική του ζωή έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο, ειδικά η σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τη δημοσιότητα που συνόδευσε αυτή τη σχέση «χυδαιότητα» και ένα ανελέητο κυνήγι από τα μέσα: «Δεν υπάρχει καμία ηθική. Παρασιτικοί οργανισμοί οι οποίοι λειτουργούν πάνω σε ανθρώπους. Δεν θα ήθελα να ξαναζήσω αυτό το κυνήγι».

Βασίλης Μπισμπίκης: Η φωτογραφία με το τσιγάρο, το έμφραγμα και το τροχαίο

Tο 2022, η φωτογραφία του να καπνίζει σε νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε η σύντροφός του Δέσποινα Βανδή έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και σχολίων. Άλλωστε ήταν πολύ πρόσφατη η ψήφιση του αντικαπνιστικού νόμου. Η εικόνα του με το τσιγάρο στο χέρι διακινήθηκε στα social media και προκάλεσε την επέμβαση του Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη.

Το νυχτερινό κέντρο όπου βρισκόταν τιμωρήθηκε με πρόστιμο που κυμάνθηκε από 4.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος ο Βασίλης Μπισμπίκης επιβλήθηκε με πρόστιμο 100 ευρώ για την παράβαση του αντικαπνιστικού νόμου.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης τον Ιούνιο του 2024 υπέστη διπλό έμφραγμα, μια σοβαρή περιπέτεια υγείας που στιγμάτισε την προσωπική του ζωή και το επαγγελματικό του πλαίσιο. Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη που παραχώρησε το 2025, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τις συνήθειες και την καθημερινότητά του, συνεχίζοντας να μην προσέχει την υγεία του. Με ειλικρίνεια είπε: «Μετά το διπλό έμφραγμα συνεχίζω να μην προσέχω την υγεία μου. Είμαι κακό παράδειγμα, προς αποφυγήν. Έχω την αυτοκαταστροφή μέσα μου».

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιότητας λόγω τροχαίου ατυχήματος στη Φιλοθέη, όπου με το αγροτικό του όχημα προκάλεσε ζημιές σε άλλα αυτοκίνητα και γκαραζόπορτα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ανέλαβε την ευθύνη από την πρώτη στιγμή. Τελικά το πρωί της Δευτέρας πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Διαβάστε επίσης