Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν υπήρχε σημείωμα στα οχήματά μας», λέει κάτοικος στο Newsbomb

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέφερε πως σταμάτησε αμέσως μετά το ατύχημα και άφησε σημείωμα - Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί αμφισβητούνται από κατοίκους της περιοχής

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν υπήρχε σημείωμα στα οχήματά μας», λέει κάτοικος στο Newsbomb

Το ένα από τα τρία εμπλεκόμενα ΙΧ που προσέκρουσε ο ηθοποιός 

Χάρης Γκίκας
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Ελεύθερος αφέθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (29/9/25) η δίκη του για το τροχαίο στη Φιλοθέη αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου. Το περιστατικό συνέβη όταν το μεγάλο αγροτικό όχημα που οδηγούσε έπεσε πάνω σε τρία παρκαρισμένα αυτοκίνητα και έναν μαντρότοιχο.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του ηθοποιού, ο Βασίλης Μπισμπίκης σταμάτησε αμέσως μετά το ατύχημα και άφησε σημείωμα ενημερώνοντας τις αρμόδιες Αρχές, ενώ ειδοποίησε και την ασφαλιστική εταιρεία, όπως απαιτεί ο νόμος. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί αμφισβητούνται από κατοίκους της περιοχής.

«Δεν υπήρχε κανένα σημείωμα, ούτε στον μαντρότοιχο ούτε στα αυτοκίνητα. Οι ασφαλιστικές δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμα, περιμένουμε τον πραγματογνώμονα. Δεν έχουμε μιλήσει ούτε με τον ίδιο ούτε με τον δικηγόρο του», δήλωσε στην κάμερα του Newsbomb μία κάτοικος της περιοχής, στο αυτοκίνητο της οποίας προκλήθηκαν ζημιές.

Ο ηθοποιός, φορώντας χειροπέδες, έφτασε το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να απολογηθεί για το αδίκημα της εγκατάλειψης οχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως του ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα.

Η αναβολή δόθηκε προκειμένου η υπεράσπιση να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι ειδοποιήθηκαν η αστυνομία και η ασφαλιστική εταιρεία εντός 24 ωρών από το περιστατικό. Στο δικαστήριο θα καταθέσει επίσης και συνεργάτιδα που φέρεται ότι είχε ενημερώσει τις αρχές για τις ζημιές.

ΦΙΛΟΘΕΗ

Το τρίτο όχημα και η μάντρα κατοικίας που προσέκρουσε ο ηθοποιός

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο ηθοποιός επέστρεφε από κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση και έχασε τον έλεγχο του μαύρου Ford Raptor, πέφτοντας πάνω σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε έναν μαντρότοιχο. Σημειώνεται ότι δίπλα στο σημείο υπάρχει εγκατάσταση φυσικού αερίου, γεγονός που αύξησε την επικινδυνότητα του ατυχήματος.

