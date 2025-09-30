Τροχαίο με υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα: Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί

Για τις ευθύνες που έχει ο οδηγός στην περίπτωση που προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Με αφορμή την υπόθεση Βασίλη Μπισμπίκη, όπου ο ηθοποιός κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και οδηγήθηκε με χειροπέδες στο Αυτόφωρο, αφού προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και εγκατέλειψε το σημείο, πολλοί διερωτώνται τι ακριβώς προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, καθώς ο ΚΟΚ ανανεώθηκε πρόσφατα, η πράξη αυτή θεωρείται αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος και επιφέρει σύλληψη στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, οι οδηγοί, πλέον, δεν οφείλουν να ενημερώσουν μόνο την ασφαλιστική τους για το τροχαίο αλλά και το 100 ή το οικείο αστυνομικό τμήμα. Διαφορετικά, τόνισε, θεωρείται αδίκημα και προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία.

«Να ξεκαθαρίσουμε τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ για περιπτώσεις που υπάρχει τροχαίο μόνο με υλικές ζημιές και όχι με τραυματισμό πολίτη. Παραμένουμε στο σημείο και καλούμε το 100, καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενημερώνουμε την Αστυνομία και στη συνέχεια την ασφαλιστική μας, γιατί υπάρχει και το θέμα των αποζημιώσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία, η σύλληψη του οδηγού που έχει εγκαταλείψει το σημείο, ακόμα κι αν μιλάμε μόνο για υλικές ζημιές. Ο ίδιος ο οδηγός που έχει προκαλέσει το τροχαίο, πρέπει να ενημερώσει την Αστυνομία και μάλιστα άμεσα. Η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν οδηγό που φεύγει από το σημείο, δεν εμφανίζεται μέσα σε ένα 24ωρο, κάτι που έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση» είπε η κ. Δημογλίδου.

Διαβάστε επίσης