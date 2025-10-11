Δέσποινα Βανδή: Ρομαντικό ταξίδι για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή έχουν προγραμματίσει το επόμενο ταξίδι τους στο εξωτερικό, με αφορμή τα γενέθλια του ηθοποιού στο τέλος Οκτωβρίου.

Όπως αποκάλυψε η τηλεόραση του ΑΝΤ1 το ζευγάρι σκοπεύει να επισκεφθεί ξανά τη Ρώμη, έναν από τους αγαπημένους τους προορισμούς.

Μετά το πρόσφατο περιστατικό στη Φιλοθέη, όπου ο ηθοποιός προκάλεσε ζημιές σε οχήματα με το αυτοκίνητό του και ακολούθησε η δικαστική διαδικασία, ο Βασίλης Μπισμπίκης ετοιμάζεται να επιστρέψει στο θέατρο με την παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια», όπως γνωστοποίησε και η Δέσποινα Βανδή δημοσιεύοντας την αφίσα της.

