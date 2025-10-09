Με ένα κουτί γλυκά και επτά χιλιάρικα δεν τρέχει κάστανο
Μια χαρά την έβγαλε ο Μπισμπίκης - Καθάρισε γρήγορα και εύκολα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Βασίλης Μπισμπίκης πήγε στη γειτονιά που προκάλεσε το ατύχημα με ένα κουτί γλυκά, είπε μια συγγνώμη στο δικαστήριο και του 'κόψαν κι ένα πρόστιμο 7.000 ευρώ και πάπαλα.
Όλα μέλι γάλα. Τον ξετίναξαν που λέμε. Τώρα θα συμμορφωθεί και θα είναι άριστος οδηγός. Και όχι μόνο αυτό. Παραδειγματίζεται και η υπόλοιπη κοινωνία.
Σου λέει άμα είσαι διάσημος κάνεις ότι γουστάρεις, παίρνεις σβάρνα τα πάντα, καταστρέφεις περιουσίες, πληρώνεις πέντε «δραχμές» και συνεχίζεις ακάθεκτος να κάνεις τα ίδια.
Αθάνατη Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που όσο πληθαίνουν οι νόμοι πολλαπλασιάζονται και οι παράνομοι... και συν τοις άλλοις επιβραβεύονται.
