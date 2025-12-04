Φθιώτιδα: Αγρότης έκανε δώρο στην κόρη του ένα κάθισμα... Ferrari για το τρακτέρ της - Δείτε βίντεο

Ένας αγρότης στην Φθιώτιδα έκανε δώρο στην κόρη του ένα... κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ της.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο αγρότης Γιάννης Μπακοστέργιος πρόσφερε ένα κομμάτι Ferrari στην κόρη του Σίλια που ασχολείται επίσης με τον πρωτογενή τομέα. Οι δύο τους βρέθηκαν στο μπλόκο της Ξυνιάδας με τους υπόλοιπους αγρότες και εκεί έγιναν viral.

Δείτε το βίντεο: