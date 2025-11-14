Τηλεθέαση: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην πρωινή ζώνη - Ποιοι παίρνουν προβάδισμα

Με «σπασμένα» φρένα» προχωρά η σεζόν για τις δύο κυρίες του ALPHA, που βλέπουν τα ποσοστά τους στην τηλεθέαση να εκτοξεύονται. Χαρακτηριστικά, χθες Πέμπτη, η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου κατέγραψε 14,3% στο σύνολο και 21,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Happy Day», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, που δίνει στην προαναφερθείσα το lead in, βρέθηκε στο 16,3% του συνόλου και στο 25,7% του δυναμικού κοινού.

Το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, σημείωσε 12,6% στο σύνολο και 10,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Buongiorno» στο MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, κράτησε παρέα στο 12,5% του συνόλου και στο 10,3% των τηλεθεατών 18-54. Το «Breakfast@STAR» έκανε 6,2% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» -που πήραν τη σκυτάλη- έκαναν 9,6% και 9,3% αντίστοιχα.

Στο μετερίζι του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 15,5% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που ακολούθησε, έκανε 11,1% στο σύνολο και 8,3% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στο OPEN και το μαγκαζίνο «10 Παντού»; Έκανε 8,9% και 5,9% αντίστοιχα.