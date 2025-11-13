Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

Τι έδειξαν τα ραβασάκια της Nielsen για την Τετάρτη;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών
Η πρωινή και η βραδινή ζώνη μπορεί να τραβούν το ενδιαφέρον, όμως και τα απογεύματα ο ανταγωνισμός καλά κρατά και συναντάμε τόσο υψηλές τηλεθεάσεις όσο και «πολικές» θερμοκρασίες στους πίνακες της Nielsen.

Συγκεκριμένα, χθες Τετάρτη, το «Deal» στον ALPHA κατέγραψε 20,2% στο σύνολο και 19,4% στο δυναμικό κοινό. Το τηλεπαιχνίδι ανεβάζει συνεχώς στροφές και μπαίνει στη λίστα με τα πιο επιτυχημένα προγράμματα του σταθμού.

Στο μέτωπο του MEGA, ο Νίκος Ευαγγελάτος συνεχίζει σταθερός την πορεία του με 23,9% στο σύνολο και 17,4% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Chase», που πήρε το lead in, έκανε 13,7% στο σύνολο και 16,9% στο δυναμικό κοινό.

Το STAR ξέρει πολύ καλά τι εστί επιτυχία και «Ο τροχός της τύχης» ευθύνεται γι’ αυτό! Το μακροβιότερο τηλεπαιχνίδι της TV έκανε, χθες, 18,4% στο σύνολο και 13,3% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΑΝΤ1 τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Η Ζέτα Μακρυπούλια με το «Rouk Zouk» δίνει τη μάχη της, σημειώνοντας χθες 9,7% στο σύνολο και 6.,5% στο δυναμικό κοινό. Το «5Χ5 celebrity», που πήρε το lead in, κατέγραψε 7,3% στο σύνολο και 4,7% στο δυναμικό κοινό.

Στο OPEN, οι «Καθαρές κουβέντες» βρέθηκαν στο 6,2% του συνόλου και στο 2,8% του δυναμικού κοινού. Όσον αφορά στον ΣΚΑΪ και το μαγκαζίνο «Το’χουμε»; Ο Κώστας Τσουρός σημείωσε 3,4% στο σύνολο και 1,8% στο δυναμικό κοινό.

