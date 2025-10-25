Διονύσης Σαββόπουλος: «Νιόνιο, σε περιμένουν οι κιθάρες», είπε στον επικήδειο ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης

Μεταξύ αυτών που εκφώνησαν επικήδειο, στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ήταν και ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Διονύσης Σαββόπουλος: «Νιόνιο, σε περιμένουν οι κιθάρες», είπε στον επικήδειο ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης
Μετά τον Πρωθυπουργό και την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης εκφώνησε τον επικήδειό του για τον Διονύση Σαββόπουλο, σε βαθιά προσωπικό ύφος, λέγοντας:

«Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη να σου μεταφέρω την οδύνη της πόλης. Η Θεσσαλονίκη που γέννησε ένα τόσο λαμπρό τέκνο. Σε περιμένει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο επόμενος Θεσσαλονικιός Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Παπάζογλου — που θα σε οδηγήσει στο ξέφωτο. Σε περιμένουν οι κιθάρες.

Η μητέρα-πόλη σε χαιρετά, η γειτονιά σου, η Ανάληψη, σου γνέφει εκεί όπου είδες για πρώτη φορά τον Τσιτσάνη να κατεβαίνει από το λεωφορείο κρατώντας ένα μικρό βιολί, περπατώντας σαν να αιωρείται πάνω απ’ το έδαφος.

Οι γονείς σου σε αποχαιρετούν με δάκρυα, όπως και οι παλιοί σου φίλοι.

Το Πέμπτο Γυμνάσιο Αρρένων και ο Γιώργος Βαφιάδης σε χαιρετούν.

Εκεί που πας σε περιμένει κι ο Λάκης Παπαστάθης. Νιόνιο, αγάπησες την πανέμορφη Αθήνα, την διαύγεια και το φως της, τη ζωντάνια και την ελευθερία της.

Ήρθες εδώ δεκαεννιά χρονών και κατάφερες να δημιουργήσεις ένα τόσο μεγάλο έργο.

Η Αθήνα αναγνώρισε την προσφορά σου με γενναιοδωρία. Έζησες εδώ με τη μούσα σου, την Άσπα».

Σύντομους αποχαιρετισμούς θα εκφωνήσουν, επίσης ο ζωγράφος και συνοδοιπόρος του Αλέξης Κυριτσόπουλος, δημιουργός των εμβληματικών εξωφύλλων των δίσκων του, καθώς και οι καλλιτέχνες Δήμητρα Γαλάνη, Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης και ο προσωπικός του γιατρός, που στάθηκε δίπλα του στη δύσκολη πενταετή μάχη του με τον καρκίνο.

