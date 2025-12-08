Μόσχα: Ώρα η ΕΕ να ακούσει Τραμπ και να σώσει Ευρώπη - «Η ομάδα Μπάιντεν» τη σπρώχνει σε λάθος δρόμο

Σε μια «κρίσιμη στιγμή», όπως είπαν για το Κίεβο, που βρίσκεται υπό την πίεση των ΗΠΑ να συμφωνήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς δήλωσαν τη στήριξη τους προς τον Ουκρανό πρόεδρο

Newsbomb

Μόσχα: Ώρα η ΕΕ να ακούσει Τραμπ και να σώσει Ευρώπη - «Η ομάδα Μπάιντεν» τη σπρώχνει σε λάθος δρόμο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ήρθε η ώρα η ΕΕ να ακούσει τον Τραμπ για να σωθεί». Αυτό λέει ο Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμβουλος του Ρώσου προέδρου για την εξωτερική οικονομική συνεργασία και ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές της Μόσχας, σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών.

«Η ομάδα του Μπάιντεν», γράφει ο Ντμίτριεφ στο X, «έχει επιβλέψει πλήρως τις Βρυξέλλες, σπρώχνοντας την ΕΕ σε λάθος δρόμο: μαζική μετανάστευση, μια ήπια στάση απέναντι στο έγκλημα και οικονομική και πολιτισμική παρακμή». «Τώρα», προσθέτει, «ξαφνικά οι γραφειοκράτες της ΕΕ «δεν θέλουν παρέμβαση από τις ΗΠΑ» υπό τον μπαμπά Τραμπ. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον μπαμπά και να σώσουμε την Ευρώπη».

Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς και Ζελέσνκι συναντήθηκαν στο Λονδίνο σε μια «κρίσιμη στιγμή» για την Ουκρανία

starmer-mertz.jpg

Σε μια βιαστικά προγραμματισμένη συνάντηση, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι συναντήθηκαν σήμερα το απόγευμα στο Λονδίνο και δήλωσαν ότι θέλουν να καταλήξουν σε συγκεκριμένα σχέδια σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Σε μια «κρίσιμη στιγμή», όπως είπαν για το Κίεβο, που βρίσκεται υπό την πίεση των ΗΠΑ να συμφωνήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, οι τρεις ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν τη στήριξη τους προς τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ σχεδόν στην τέταρτη επέτειο αυτής της φρικτής σύγκρουσης, σε ένα κρίσιμο στάδιο τώρα στην προσπάθεια για ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ αφού καλωσόρισε τους ηγέτες στην κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

«Στηρίζουμε την Ουκρανία και αν πρόκειται να υπάρξει εκεχειρία, πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής εκεχειρία», δήλωσε ο Στάρμερ.

Οι Μακρόν και Μερτς εξέφρασαν επίσης την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν με ένα σταθερό σχέδιο, σε μια στιγμή που ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε «αποφασιστικής σημασίας ... για όλους μας».

Ο Ζελένσκι επεσήμανε την ευαίσθητη ισορροπία που πρέπει να επιτύχουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις καθώς προσπαθούν να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους για το προτεινόμενο σχέδιο των ΗΠΑ.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς, πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη, γι' αυτό πρέπει να λάβουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Συμβολικός αποκλεισμός και ενίσχυση του μπλόκου της Κουλούρας από αγρότες

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Προβάδισμα για τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο στο 42,53%

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: 3χρονο αγόρι κέρδισε επίσημη βαθμολογία στο σκάκι - Έγινε ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του παιχνιδιού

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη επιτροπών μπλόκων Βόρειας Ελλάδας- Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες

19:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια χάρη στον Γιαννακόπουλο, το καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Μπακογιάννης: Πρόταση μείωσης δημοτικών τελών στον Δήμο Αθηναίων κατά 5%

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν - Πότε θα γίνουν τα ντέρμπι

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε αρχαία ρωμαϊκή σκάλα που αποκάλυψε τη χαμένη Πομπηία

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Ώρα η ΕΕ να ακούσει Τραμπ και να σώσει Ευρώπη - «Η ομάδα Μπάιντεν» τη σπρώχνει σε λάθος δρόμο

19:40WHAT THE FACT

Αίγυπτος: Βυθισμένο πλοίο αναψυχής από τον 1ο μ.Χ. αιώνα, βρέθηκε στον βυθό της Αλεξάνδρειας

19:39ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Πρόβλημα με Κουζμίνσκας, ατομικό οι Κλαβέλ, Κατσίβελης – Οι απουσίες με Λεβίτσε

19:34LIFESTYLE

Μποφίλιου: Το μήνυμα μετά τις αντιδράσεις για το αφιέρωμα σε Θεοδωράκη και Χατζιδάκι

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Σαμαρά: Οι αγρότες που είναι στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Σοβαρό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανοικτό το αεροδρόμιο από τους κτηνοτρόφους για να μην ταλαιπωρηθούν πολίτες

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» την χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Μουσείο του Λούβρου: Απεργούν οι εργαζόμενοι από τις 15 Δεκεμβρίου - Τι ζητούν από το υπουργείο Πολιτισμού

19:19LIFESTYLE

Στάθης Σχίζας: «Η κόρη μου έχει μπει στην προεφηβεία, αλλά για εμένα είναι το μικρό μου κοριτσάκι»

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Αγρότες έκλεισαν τις εισόδους του «Διαγόρας» – Χωρίς επιβάτες αναχώρησε το πλοίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Επίθεση με επτά μαχαιριές σε 14χρονο - Είχε κλείσει ραντεβού με μία 20χρονη

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: Αποζημίωση 48.000 ευρώ καλείται να πληρώσει η οικογένεια του τραγουδιστή

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Για εγκληματική οργάνωση διώκονται αγρότες που εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κατέστρεψαν περιπολικό - Δείτε φωτογραφίες

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» την χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής και Βενιζέλος για την «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα»: «Ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν» – «Ζούμε την κρίση της Δύσης»

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Σαμαρά: Οι αγρότες που είναι στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν - Πότε θα γίνουν τα ντέρμπι

14:51LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Καινούργιου, Λιάγκας και Τσιμτσιλή για τη μάχη της ψυχολόγου με τον καρκίνο - «Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα, δίνει μήνυμα ζωής»

13:57LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

19:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια χάρη στον Γιαννακόπουλο, το καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη»

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Προβάδισμα για τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο στο 42,53%

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για τη μεταλλαγμένη «σούπερ γρίπη» - «Ξαναζούμε εποχές κορονοϊού»

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Πιτσιρικάς έκανε χειρονομίες στην κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Κούτρας εκνευρίστηκε

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Σοβαρό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ