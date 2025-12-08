«Ήρθε η ώρα η ΕΕ να ακούσει τον Τραμπ για να σωθεί». Αυτό λέει ο Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμβουλος του Ρώσου προέδρου για την εξωτερική οικονομική συνεργασία και ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές της Μόσχας, σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών.

«Η ομάδα του Μπάιντεν», γράφει ο Ντμίτριεφ στο X, «έχει επιβλέψει πλήρως τις Βρυξέλλες, σπρώχνοντας την ΕΕ σε λάθος δρόμο: μαζική μετανάστευση, μια ήπια στάση απέναντι στο έγκλημα και οικονομική και πολιτισμική παρακμή». «Τώρα», προσθέτει, «ξαφνικά οι γραφειοκράτες της ΕΕ «δεν θέλουν παρέμβαση από τις ΗΠΑ» υπό τον μπαμπά Τραμπ. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον μπαμπά και να σώσουμε την Ευρώπη».

Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς και Ζελέσνκι συναντήθηκαν στο Λονδίνο σε μια «κρίσιμη στιγμή» για την Ουκρανία

Σε μια βιαστικά προγραμματισμένη συνάντηση, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι συναντήθηκαν σήμερα το απόγευμα στο Λονδίνο και δήλωσαν ότι θέλουν να καταλήξουν σε συγκεκριμένα σχέδια σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Σε μια «κρίσιμη στιγμή», όπως είπαν για το Κίεβο, που βρίσκεται υπό την πίεση των ΗΠΑ να συμφωνήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, οι τρεις ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν τη στήριξη τους προς τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ σχεδόν στην τέταρτη επέτειο αυτής της φρικτής σύγκρουσης, σε ένα κρίσιμο στάδιο τώρα στην προσπάθεια για ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ αφού καλωσόρισε τους ηγέτες στην κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

«Στηρίζουμε την Ουκρανία και αν πρόκειται να υπάρξει εκεχειρία, πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής εκεχειρία», δήλωσε ο Στάρμερ.

Οι Μακρόν και Μερτς εξέφρασαν επίσης την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν με ένα σταθερό σχέδιο, σε μια στιγμή που ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε «αποφασιστικής σημασίας ... για όλους μας».

Ο Ζελένσκι επεσήμανε την ευαίσθητη ισορροπία που πρέπει να επιτύχουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις καθώς προσπαθούν να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους για το προτεινόμενο σχέδιο των ΗΠΑ.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς, πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη, γι' αυτό πρέπει να λάβουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

