Ουκρανία: Ο Τραμπ πιέζει για ειρήνη, ο Πούτιν προετοιμάζεται για περισσότερο πόλεμο

Με περισσότερους από χίλιους στρατιώτες να σκοτώνονται ή να τραυματίζονται καθημερινά, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η πίεση του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία συμβάλλει στη μείωση των μαχών στο πεδίο.

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού εκτιμά ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν εκμεταλλεύεται την εστίαση του Αμερικανού προέδρου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ως «κάλυψη», την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να καταλάβουν περισσότερα εδάφη. Η ένταση στις γραμμές του μετώπου αυξάνεται, παρά τις δηλώσεις και τις χειραψίες μεταξύ των ηγετών Ρωσίας, ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ευρώπης σε συνόδους που πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών σε Μόσχα, Αλάσκα και Λονδίνο.

Χωρίς διάθεση αποκλιμάκωσης

Όπως επισημαίνει το Sky News, η Μόσχα δεν δείχνει πρόθεση να επιβραδύνει τη στρατιωτική της δραστηριότητα, εξέλιξη που αυξάνει τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου πέρα από τα ουκρανικά σύνορα. Ο Πούτιν έχει κινητοποιήσει σημαντικό μέρος του πληθυσμού, έχει κατευθύνει τεράστια κρατικά κονδύλια προς τον στρατό και έχει προσανατολίσει τη ρωσική βιομηχανία στην παραγωγή όπλων και πυρομαχικών.

Η εμπειρία δείχνει ότι η επιστροφή μιας χώρας από τον πόλεμο στην ειρήνη απαιτεί τον ίδιο βαθμό προσπάθειας και οργάνωσης. Όταν μια κυβέρνηση αποφεύγει να μειώσει τις αμυντικές δαπάνες και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, διαμηνύει ουσιαστικά ότι δεν έχει πρόθεση να σταματήσει τη σύγκρουση, αλλά κάνει μια προσωρινή παύση πριν επανέλθει.

Η συνέχιση των επιχειρήσεων στην Ουκρανία, όπου υπολογίζεται ότι υπηρετούν περισσότερα από 710.000 Ρώσοι στρατιώτες κατά μήκος μιας γραμμής μετώπου 780 μιλίων, δείχνει ότι το Κρεμλίνο προετοιμάζεται για μεγαλύτερη ένταση και όχι για τερματισμό των εχθροπραξιών.

Τα σενάρια για το τέλος του πολέμου

Το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία. Μια ολοκληρωτική ήττα της Ρωσίας θεωρείται απίθανη χωρίς αλλαγή στάσης της κυβέρνησης Τραμπ και σημαντική αύξηση της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας.

Πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι μια συμφωνία που θα επιδιώκει ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών, με παύση των εχθροπραξιών και εγγυήσεις ασφαλείας από Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες υπέρ της ουκρανικής κυριαρχίας.

Για να διασφαλιστεί όμως μια τέτοια συμφωνία, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, θα χρειαστεί να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους, προετοιμάζοντας στρατούς και κοινωνίες για το ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης. Ήδη, η Γαλλία προειδοποιεί ότι «οι γονείς ενδέχεται να χάσουν τα παιδιά τους σε έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία», ενώ η Γερμανία καλεί όλους τους 18χρονους άνδρες σε ιατρικές εξετάσεις για ενδεχόμενη στρατιωτική θητεία.

Οι στρατοί δίνουν μάχες, αλλά οι χώρες είναι αυτές που διεξάγουν τους πολέμους.

Διαβάστε επίσης