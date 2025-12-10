Ford και Renault συνεργάζονται για δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης
Σε μια Ευρώπη που πιέζεται από τον ανταγωνισμό των Κινέζων και το υψηλό κόστος ανάπτυξης νέων ηλεκτρικών μοντέλων, η Ford επιλέγει έναν απροσδόκητο σύμμαχο: τη Renault.
Με δύο νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα βασισμένα στην πλατφόρμα AmpR Small, οι δύο εταιρείες ετοιμάζουν μια συμμαχία που μπορεί να αναδιαμορφώσει το τοπίο στα μικρά EV.
Ford και Renault συνεργάζονται για δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης
