Κοζάνη: Πανικός από πυροτεχνήματα στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή - Καταγγελίες για τραυματισμούς

Πανικός επικράτησε το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Κοζάνης, όταν κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης γιορτής σημειώθηκαν εκρήξεις πυροτεχνημάτων σε μικρή απόσταση από το πλήθος.

Το κέντρο της πόλης θύμιζε εμπόλεμη ζώνη, με τα πυροτεχνήματα να «σκάνε» πάνω από τα κεφάλια των θεατών και να προκαλούν πανικό. Σύμφωνα με το Kozanimedia, μια γυναίκα κατήγγειλε ότι θραύσμα πυροτεχνήματος την «πέτυχε» στο μέτωπο και έσπευσε σε παρακείμενο φαρμακείο, ενώ άλλη γυναίκα ανέφερε ότι χτυπήθηκε στο μάγουλο και αναγκάστηκε να φύγει άρον άρον με το παιδί της. Υπάρχει, ακόμη, μαρτυρία ότι το μάτι ενός παιδιού κοκκίνησε μετά από επαφή με θραύσμα.

Προς το τέλος της ρίψης φαίνεται πως κάτι δεν λειτούργησε σωστά, με τα πυροτεχνήματα που είχαν τοποθετηθεί μπροστά από το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας να σκάνε πάνω από τα κεφάλια των παρευρισκομένων. Γονείς έτρεχαν να μαζέψουν και να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους, πολλοί κινήθηκαν πανικόβλητοι προς κάθε κατεύθυνση, ακούγονταν τσιρίγματα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καταγράφηκαν μικροτραυματισμοί.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο την ευθύνη της διοργάνωσης της εκδήλωσης είχε ο Δήμος Κοζάνης, ωστόσο παραμένει άγνωστο, μέχρι στιγμής, ποιος και με ποια διαδικασία τοποθέτησε τόσο μεγάλο αριθμό πυροτεχνημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

«Aμφιβάλλουμε εάν τα χειρίστηκαν επαγγελματίες τεχνίτες καύσης»

Το newsbomb.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Εμπόρων, Εισαγωγέων και Τεχνιτών Καύσης Πυροτεχνημάτων, Κώστα Κρουσταλάκη ο οποίος ανέφερε: «Με ανησυχία πληροφορηθήκαμε το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης ανάμματος του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου που διοργάνωσε ο Δήμος Κοζάνης, όπου προκλήθηκε αναστάτωση στο κοινό λόγω της ρίψης πυροτεχνημάτων.



Ο Σύλλογος Τεχνιτών Καύσης εκφράζει τη λύπη του για την αναστάτωση που βίωσαν οι πολίτες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, ιδιαίτερα οι οικογένειες με παιδιά που συμμετείχαν στη γιορτινή αυτή στιγμή.



Θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνα πυροτεχνήματα όταν χρησιμοποιούνται σωστά και με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Κάθε χρόνο, σε όλες τις αντίστοιχες εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα, η γιορτινή εκδήλωση ολοκληρώνεται με τη ρήξη πυροτεχνημάτων, τα οποία κορυφώνουν τη γιορτινή διάθεση και την προσμονή για τις γιορτινές ημέρες που θα ακολουθήσουν. Τα πυροτεχνήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκδήλωσης και προσφέρουν χαρά και συγκίνηση σε όλους.



Ωστόσο, για το συγκεκριμένο περιστατικό, αμφιβάλλουμε έντονα εάν όντως τα πυροτεχνήματα χειρίστηκαν επαγγελματίες τεχνίτες καύσης. Από το οπτικό υλικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας, δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί σε καμία περίπτωση τα σωστά μέτρα ασφαλείας για τον συγκεκριμένο τύπο πυροτεχνημάτων, τα οποία απαιτούν τουλάχιστον 40 μέτρα απόσταση ασφαλείας από το κοινό. Η κατάφωρη παραβίαση αυτού του βασικού κανόνα ασφαλείας εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την οργάνωση της εκδήλωσης.



Επισημαίνουμε ότι η χρήση πυροτεχνημάτων σε δημόσιες εκδηλώσεις απαιτεί αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και την ανάθεση των εργασιών αποκλειστικά σε πιστοποιημένους επαγγελματίες. Η ασφάλεια του κοινού πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα σε κάθε εκδήλωση».

