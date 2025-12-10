Αυτό είναι από τα παλαιότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα - Το στολίζουν με ανυψωτική πλατφόρμα

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που φύτεψε το ζευγάρι από το 1979

Μια πενθούσα χήρα απέτισε φόρο τιμής στον σύζυγό της που έφυγε από τη ζωή στολίζοντας ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που φύτεψαν το 1979 και που σήμερα έχει ύψος πάνω από 15 μέτρα.

Η Avril και ο Christopher Rowlands έσκαψαν μια τρύπα για το έλατο αξίας 6 λιρών, για να σηματοδοτήσουν τα πρώτα τους Χριστούγεννα μαζί στο νέο τους σπίτι.

Μετά από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το τεράστιο δέντρο υψώνεται πλέον πάνω από την τετραώροφη μονοκατοικία τους.

Από το 2004, το ζευγάρι χρησιμοποιούσε μια ανυψωτική πλατφόρμα για να στολίσει το δέντρο με χιλιάδες γιορτινές λάμπες και να τις ανάβει κάθε Δεκέμβριο.

Δυστυχώς, ο Christopher πέθανε από εμφύσημα τον Μάρτιο, αλλά η Avril έχει ορκιστεί να συνεχίσει την παραδοσιακή γιορτινή «παράδοση» τους στη μνήμη του.

Η 80χρονη Avril είπε: «Φέτος στολίζω το δέντρο προς τιμήν του Chris, γιατί του άρεσε πολύ αυτό το θέαμα. Φέτος θα είναι λίγο διαφορετικό, γιατί χρησιμοποιούμε χιλιάδες LED φώτα.

«Οι λαμπτήρες βολφραμίου του περασμένου έτους έσβησαν λόγω των ισχυρών ανέμων, αλλά μια τοπική εταιρεία δώρισε τα LED, τα οποία είναι πολύ πιο ανθεκτικά».

Περίπου 2.000 άτομα παρευρέθηκαν στην εκδήλωση το περασμένο Σαββατοκύριακο στο σπίτι της Avril στο Inkberrow, Worcs.

Το φωτισμένο δέντρο είναι ο μόνος φωτισμός στο χωριό, το οποίο είναι ένα από τα λίγα στη Βρετανία που δεν έχει φωτισμό δρόμων.

Το διάσημο έλατο έχει ονομαστεί ακόμη και τοπικό ορόσημο στο Google και έχει συγκεντρώσει κριτικές πέντε αστέρων.

Η Avril, συνταξιούχος σεναριογράφος , είπε: «Οι άνθρωποι λένε ότι το να βλέπουν το δέντρο αναμμένο είναι η αρχή των Χριστουγέννων τους, κάτι που είναι απλά υπέροχο.

«Όταν μετακομίσαμε εδώ πριν από τόσα χρόνια και φυτέψαμε το δέντρο στον κήπο, δεν περιμέναμε ότι σχεδόν 50 χρόνια αργότερα θα ήταν ακόμα τόσο δυνατό».

Με τα χρόνια, η Avril και ο Christopher συγκέντρωσαν περισσότερα από 25.000 λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ζητώντας δωρεές από τους ανθρώπους που έρχονταν να δουν το δέντρο.

Φέτος, η Avril ελπίζει να συγκεντρώσει εκατοντάδες λίρες για τον οργανισμό Asthma and Lung UK, προς τιμήν του Christopher.