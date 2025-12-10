Το απίστευτο China Speed: Έστρωσαν 8.000 τόνοι ασφάλτου και 2.4 χλμ. σε 6 ώρες
Εργάτες στο Πεκίνο έστρωσαν 8.000 τόνους ασφάλτου σε 2,4 χλμ μέσα σε μόλις έξι ώρες, σημειώνοντας νέο ρεκόρ ταχύτητας
Οδοποιοί στην Κίνα πέτυχαν ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, στρώνοντας 8.000 τόνους ασφάλτου σε μήκος 2,4 χιλιομέτρων μέσα σε έξι ώρες. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, μια τέτοια εργασία σε έναν τόσο πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο θα απαιτούσε μέρες ή και εβδομάδες, προκαλώντας σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση.
