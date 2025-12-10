Μυστήριο με διάσημο μοντέλο: Ήταν εξαφανισμένη για δυο εβδομάδες και εμφανίστηκε στην εντατική

Η Angelika, καταγόμενη από το Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, είχε μετακομίσει στη Μόσχα πριν από μερικά χρόνια μετά το διαζύγιό της, αφήνοντας πίσω τον 16χρονο γιο της και τους γονείς της

Δημήτρης Δρίζος

Μυστήριο με διάσημο μοντέλο: Ήταν εξαφανισμένη για δυο εβδομάδες και εμφανίστηκε στην εντατική
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Angelika Tartanova, διάσημο μοντέλο του Instagram, που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς μετά τον χωρισμό της με τον μυστηριώδη σύντροφό της, βρέθηκε τελικά – αλλά μάχεται για τη ζωή της σε νοσοκομείο.

Η 33χρονη υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για να μειωθεί το οίδημα στον εγκέφαλό της, αφού φέρεται να δέχθηκε επίθεση.

Η τελευταία εμφάνιση πριν την εξαφάνιση

Η Angelika εθεάθη για τελευταία φορά στις 21 Νοεμβρίου, όταν ενημέρωσε τον γυμναστή της ότι είχε μετακομίσει από το διαμέρισμα που μοιραζόταν με τον σύντροφό της, γνωστό μόνο ως Dmitry, μετά από έναν καυγά. Οι φίλοι της ανέφεραν ότι είχαν κανονίσει να συναντηθούν στις 30 Νοεμβρίου, όμως το τηλέφωνό της σταμάτησε να απαντά.

Η ανησυχία των φίλων κορυφώθηκε στις 28 Νοεμβρίου, όταν σταμάτησε να απαντά σε κλήσεις και μηνύματα. Στο δωμάτιό της βρέθηκαν ημι-πακεταρισμένες βαλίτσες και σημάδια πάλης, ενώ το κλειδί του διαμερίσματός της βρέθηκε μέσα στο ταχυδρομικό κουτί της στη Μόσχα.

0screenshot-2025-12-10-at-070451.jpg

Σοβαρά τραύματα και επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Η Angelika βρέθηκε στις 9 Δεκεμβρίου στο Pirogov City Clinical Hospital No. 1, όπου είχε νοσηλευτεί για δύο εβδομάδες στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ήταν σε πλήρη συνείδηση, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει.

Οι γιατροί διαγνώρισαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και η νεαρή γυναίκα υπεβλήθη σε επείγουσα κρανιοτομή για την αντιμετώπιση του σοβαρού οιδήματος του εγκεφάλου. Μετά την ανάνηψή της, η ίδια φέρεται να κατήγγειλε στους γιατρούς ότι είχε κακοποιηθεί από τον σύντροφό της.

Η ζωή της Angelika

Η Angelika, καταγόμενη από το Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, είχε μετακομίσει στη Μόσχα πριν από μερικά χρόνια μετά το διαζύγιό της, αφήνοντας πίσω τον 16χρονο γιο της και τους γονείς της. Η καριέρα της ως μοντέλο την είχε φέρει στο προσκήνιο της ρωσικής μόδας και των social media.

Πριν από περίπου έξι μήνες, σύμφωνα με τους φίλους της, η Angelika είχε βρει τον έρωτα με έναν «εκλεκτό αλλά μυστηριώδη» άνδρα, τον οποίο γνώριζαν μόνο ως Dmitry. Δεν έδειχνε φωτογραφίες σε φίλους ή οικογένεια, αλλά υποστήριζε ότι ήταν ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας και πολύ γενναιόδωρος απέναντί της.

Ωστόσο, φέρεται να είχε πει στους φίλους της ότι μερικές φορές ήταν ζηλιάρης και την απέτρεπε από το να κοινωνικοποιείται. Ένας φίλος ανέφερε ότι η Angelika είχε περάσει αρκετές ημέρες εκτός πόλης, όπου ο Dmitry εργαζόταν σε μια οικοδομή.

0screenshot-2025-12-10-at-070616.jpg

Σημάδια ανησυχίας από φίλους και οικογένεια

Η Angelika φέρεται να είχε πει σε φίλη της ότι ο σύντροφός της κάλυπτε τα έξοδα της, της αγόραζε ρούχα, πληρωνόταν η συνδρομή της στο γυμναστήριο και την περιποιόταν με δώρα. Ένα μήνυμά της προς φίλη ανέφερε: «Τον ψάχνω όλη μου τη ζωή. Ελπίζω να μην τον φέρνω γρουσουζιά. Νόμιζα ότι δεν υπήρχαν άλλοι σαν κι αυτόν. Πάντα εγώ κάνω τα πάντα».

Οι δικοί της άνθρωποι ανησύχησαν όταν σταμάτησε ξαφνικά να στέλνει μηνύματα και να απαντά σε τηλεφωνήματα. Ο Dmitry δεν επικοινώνησε με την οικογένεια της Angelika ούτε ανακοίνωσε συμμετοχή στην αναζήτηση της, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η οικογένεια της Angelika έμαθε αργότερα ότι ο Dmitry είχε δύο γάμους στο παρελθόν και τρία παιδιά. Η ρωσική αστυνομία διεξάγει έρευνες για την υπόθεση, εξετάζοντας τα αίτια της επίθεσης και την εμπλοκή του συντρόφου της.

Η κατάσταση της Angelika παραμένει κρίσιμη, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την ανάρρωσή της μετά την σοβαρή χειρουργική επέμβαση που έσωσε τη ζωή της. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη ρωσική κοινωνία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φίλους και οπαδούς της να εκφράζουν την ανησυχία τους για την πορεία της υγείας της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:30ΕΛΛΑΔΑ

Attiki On: Σε χρόνο-ρεκόρ προχωρούν εκατοντάδες επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων στην Αττική

12:29ΕΛΛΑΔΑ

«Τα πρόβατά μου γιατρεύτηκαν από την ευλογιά - Τζάμπα θα μου τα σκοτώσουν» δηλώνει ο κτηνοτρόφος Κώστας Θεοφίλου

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η υπαινικτική ανάρτηση Ζιακόπουλου για τα Χριστούγεννα

12:22LIFESTYLE

Ο «περίεργος φαν» της Αριάνα Γκράντε ξανά στο στόχαστρο: Τον έδιωξαν από συναυλία της Lady Gaga

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Χειροπέδες σε ανήλικο αγόρι και τη μητέρα του - Ο 13χρονος επιτέθηκε σε συμμαθητή του

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκες Επιχειρηματίες στον Κλάδο HORECA: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Δράσεις Ενδυνάμωσης

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε επί εβδομάδες 12χρονο συμμαθητή του - Του απέσπασε 8.200 ευρώ

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το μήνυμα απάτης με δήθεν αποστολέα το Υπουργείο Ανάπτυξης - Τι γράφει

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Επικρατείας της Αλγερίας - Τι συζητήθηκε

11:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με σημαντικές απουσίες στη Βουλγαρία για Λουντογκόρετς

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικό μπλόκο στη νέα γέφυρα της Χαλκίδας - Τρακτέρ απέκλεισαν την πρόσβαση - Βίντεο

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζόνε: Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του - Δήλωνε ψεύτικο όνομα

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Aποκάλυψε για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με τον Λίαμ Νίσον

11:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επιστροφή στους Γερμανούς! Ο Γιαμπλόνσκι σφυρίζει το Άρης - Ολυμπιακός | Οι διαιτητές

11:42LIFESTYLE

Η Άννα Γουίντουρ στο... γήπεδο: Η πρώην επικεφαλής της Vogue στη ρίψη νομίσματος για αγώνα τένις - Βίντεο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη προσοχή: Κίνδυνος απάτης με δήθεν μήνυμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ορίστηκαν οι νέοι αναπληρωτές Γραμματείς του Οργανωτικού

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με διάσημο μοντέλο: Ήταν εξαφανισμένη για δυο εβδομάδες και εμφανίστηκε στην εντατική

11:27LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Αν φτάσουμε στο σημείο να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε τότε κάτι πάει λάθος στη χώρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη για τους αγρότες αυτή την ώρα στο Μαξίμου υπό την προεδρία Μητσοτάκη

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικό μπλόκο στη νέα γέφυρα της Χαλκίδας - Τρακτέρ απέκλεισαν την πρόσβαση - Βίντεο

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Με εκσκαφέα επιχειρούν οι αγρότες να σπάσουν την περίφραξη στο λιμάνι του Βόλου

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζόνε: Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του - Δήλωνε ψεύτικο όνομα

10:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Ξεκινά η δωρεάν χορήγηση GLP-1 φαρμάκων για την παχυσαρκία - Ποιοι τα δικαιούνται

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε επί εβδομάδες 12χρονο συμμαθητή του - Του απέσπασε 8.200 ευρώ

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με διάσημο μοντέλο: Ήταν εξαφανισμένη για δυο εβδομάδες και εμφανίστηκε στην εντατική

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Πανικός από πυροτεχνήματα στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή - Καταγγελίες για τραυματισμούς - «Δεν είχαν ληφθεί τα σωστά μέτρα ασφαλείας» λένε οι επαγγελματίες στο Newsbomb

07:41LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!

11:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ξεκίνησε η καταβολή των «κομμένων» του μνημονίου - Ποιοι θα τα πάρουν και με τόκο 6%

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιος αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από αλιείς - Βίντεο, φωτογραφίες

06:28WHAT THE FACT

Ποια είναι η κατσούνα, από πού προέρχεται και γιατί...πονάει περισσότερο; 

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Γιατί δεν δίνει το δίπλωμά του στην Τροχαία

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Aποκάλυψε για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με τον Λίαμ Νίσον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ