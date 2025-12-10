Βασίλης Μπισμπίκης: «Θεά μου» έγραψε σε ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Δείτε την ανάρτηση του ηθοποιού 

Newsbomb

Βασίλης Μπισμπίκης: «Θεά μου» έγραψε σε ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Η Δέσποινα Βανδή μαζί με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη 

Instagram
LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δε μπόρεσε να κρύψει τον θαυμασμό του για τη Δέσποινα Βανδή, ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης δημοσιεύοντας μια φωτογραφίας της τραγουδίστριας και συνοδεύοντας τη με το σχόλιο «Θεά μου».

Ο ηθοποιός τα ξημερώματα της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφίας της συντρόφου του η οποία κάνει πρόβες στη σκηνή νυχτερινού κέντρου, με τον ίδιο να γράφει «Θέα μου».

Δείτε την ανάρτησή του:

Βασίλης Μπισμπίκης: Θεά μου, γράφει για τη Δέσποινα Βανδή

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 43χρονο Τούρκο - Μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε εκβιάσεις

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford και Renault συνεργάζονται για δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Το απίστευτο China Speed: Έστρωσαν 8.000 τόνοι ασφάλτου και 2.4 χλμ. σε 6 ώρες

10:43WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε νέο είδος ψαριού - Διαθέτει ένα επιπλέον όργανο

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί σε συνοριακά περάσματα της Βόρειας Ελλάδας

10:33LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Θεά μου» έγραψε σε ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα ακουγόταν η φωνή σου στους άλλους πλανήτες του Διαστήματος;

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Πανικός από πυροτεχνήματα στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή - Καταγγελίες για τραυματισμούς - «Δεν είχαν ληφθεί τα σωστά μέτρα ασφαλείας» λένε οι επαγγελματίες στο Newsbomb

10:25ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ανατροπή για Μάτζικ, «διπλό» Νικς στο Τορόντο - Τα highlights

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Sky News για τη Βενεζουέλα: «Έτσι αρχίζει ο πόλεμος;» - Η κρίση των 22 εβδομάδων, οι 87 νεκροί και το πετρέλαιο του Μαδούρο

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιος αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από αλιείς - Βίντεο, φωτογραφίες

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Με εκσκαφέα επιχειρούν οι αγρότες να σπάσουν την περίφραξη στο λιμάνι του Βόλου

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Μόρνος - «Στεγνώνει» παρά τις έντονες βροχοπτώσεις - Φωτογραφίες

10:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 49χρονο DJ στο κέντρο της Αθήνας - Είχε κάνει το σπίτι του αποθήκη ναρκωτικών

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Αύριο η μεγάλη εορταστική δράση στο Σύνταγμα για την Ημέρα του Παιδιού

09:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την «τιτανομαχία» Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι και το CL

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Απαγόρευση Social Media στην Αυστραλία: Τι απαγορεύεται, τι επιτρέπεται και πώς την παρακάμπτουν οι νέοι

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μαντρότοιχο - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:17ΕΛΛΑΔΑ

Με εκσκαφέα επιχειρούν οι αγρότες να σπάσουν την περίφραξη στο λιμάνι του Βόλου

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

07:41LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Πανικός από πυροτεχνήματα στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή - Καταγγελίες για τραυματισμούς - «Δεν είχαν ληφθεί τα σωστά μέτρα ασφαλείας» λένε οι επαγγελματίες στο Newsbomb

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία «στοχοποιεί» το Ισραήλ για τα εξοπλιστικά στην Ελλάδα: «Είναι παγίδα, σας εκμεταλλεύονται»

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Γιατί δεν δίνει το δίπλωμά του στην Τροχαία

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: Σκότωσε τη σύντροφό του με κουζινομάχαιρο επειδή την «κόλλησε» ΣΜΝ

10:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 49χρονο DJ στο κέντρο της Αθήνας - Είχε κάνει το σπίτι του αποθήκη ναρκωτικών

06:28WHAT THE FACT

Ποια είναι η κατσούνα, από πού προέρχεται και γιατί...πονάει περισσότερο; 

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Παρουσίες με νόημα, η «πράσινη» Νίνα, ποιος κέρδισε τις εκλογές στον ΔΣΑ, το θρίλερ της Χαριλάου Τρικούπη, η Atlantic See στοχεύει Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουγγαρία, η Frigoglass και τα πωλητήρια και με τέρμα τα γκάζια η Theon

09:32ΕΛΛΑΔΑ

«Απόβαση» αγροτών στο λιμάνι του Βόλου - Ετοιμάζονται για αποκλεισμό - Βίντεο του Newsbomb.gr

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Sky News για τη Βενεζουέλα: «Έτσι αρχίζει ο πόλεμος;» - Η κρίση των 22 εβδομάδων, οι 87 νεκροί και το πετρέλαιο του Μαδούρο

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

09:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας για αγρότες: Έχουν διαφορετικά αιτήματα ανά μπλόκο και γι’ αυτό δεν υπάρχει Συντονιστικό για διάλογο - Και σήμερα να έρθουν, και αύριο

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιος αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από αλιείς - Βίντεο, φωτογραφίες

10:43WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε νέο είδος ψαριού - Διαθέτει ένα επιπλέον όργανο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ