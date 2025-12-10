Βασίλης Μπισμπίκης: «Θεά μου» έγραψε σε ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή
Δείτε την ανάρτηση του ηθοποιού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δε μπόρεσε να κρύψει τον θαυμασμό του για τη Δέσποινα Βανδή, ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης δημοσιεύοντας μια φωτογραφίας της τραγουδίστριας και συνοδεύοντας τη με το σχόλιο «Θεά μου».
Ο ηθοποιός τα ξημερώματα της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφίας της συντρόφου του η οποία κάνει πρόβες στη σκηνή νυχτερινού κέντρου, με τον ίδιο να γράφει «Θέα μου».
Δείτε την ανάρτησή του:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford και Renault συνεργάζονται για δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης
10:33 ∙ LIFESTYLE
Βασίλης Μπισμπίκης: «Θεά μου» έγραψε σε ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή
07:41 ∙ LIFESTYLE
Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!
06:28 ∙ WHAT THE FACT