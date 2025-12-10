Βασίλης Μπισμπίκης: «Θεά μου» έγραψε σε ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Η Δέσποινα Βανδή μαζί με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη

Δε μπόρεσε να κρύψει τον θαυμασμό του για τη Δέσποινα Βανδή, ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης δημοσιεύοντας μια φωτογραφίας της τραγουδίστριας και συνοδεύοντας τη με το σχόλιο «Θεά μου».

Ο ηθοποιός τα ξημερώματα της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφίας της συντρόφου του η οποία κάνει πρόβες στη σκηνή νυχτερινού κέντρου, με τον ίδιο να γράφει «Θέα μου».

Δείτε την ανάρτησή του:

