Μπισμπίκης για το τροχαίο: «Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» - Η μάχη του με την κατάθλιψη

Για το πρόσφατο τροχαίο στη Φιλοθέη, την προσωπική του ζωή και τη μάχη με τη κατάθλιψη μίλησε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο ηθοποιός αρχικά ανέφερε: «Προσπαθούν οι άλλοι να βάλουν μια ταμπέλα σε εμένα και εκεί μπερδεύονται. Έχω τρομερές αντιφάσεις σαν άνθρωπος και δεν μπορεί κάποιος να με τοποθετήσει κάπου. Και γιατί να το κάνει άλλωστε; Εγώ κάνω αυτό που γουστάρω και δεν με νοιάζει τι λεζάντα θα βάλει ο καθένας πάνω μου.

Τα Μέσα το κάνουν, γιατί οι άνθρωποι που σε ξέρουν, ξέρουν ποιος είσαι. Όταν με παρουσιάζουν σαν έναν μπρουτάλ τύπο, αναγκαστικά ο άλλος έχει για εσένα μια εικόνα που του έχουν προβάλλει οι άλλοι. Εγώ δεν είμαι τέτοιος τύπος. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Αν θες να έχεις την αποδοχή όλων, είσαι ψεύτης. Αυτό έχει κόστος, θα έρχεσαι σε συγκρούσεις. Εγώ είμαι ελεύθερος, δεν υπερασπίζομαι καμία εικόνα. Αυτό με την αποδοχή έχει τελειώσει εδώ και δέκα χρόνια. Πριν είχα τεράστια ανάγκη για αποδοχή».



Στη συνέχεια αποκάλυψε πως έχει δώσει μάχη με την κατάθλιψη και τις κρίσεις πανικού: «Είχα αγωνία μέσα μου. Έσκασα κάποια στιγμή. Έπαθα κρίσεις πανικού συνεχόμενες, πήρα αντικαταθλιπτικά για να στανιάρω, ήταν τόσο σοβαρό. Ήμουν πάνω στη σκηνή και έπαιζα με κρίση πανικού, 1,5 ώρα».

Όσον αφορά το τροχαίο που προκάλεσε πριν από μερικές εβδομάδες, ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστήριξε: «Πέρασε, έκανα ένα λάθος, χτύπησα δύο αυτοκίνητα και το πλήρωσα ακριβά. Τελείωσε, πέρασε, έμεινε πίσω. Η αποκατάσταση της αλήθειας δεν με αφορά. Όταν θέλει κάποιος να πιστεύει κάτι για ό,τι συμβαίνει, συνεχίζει να το πιστεύει. Είναι δύσκολο να αποκαταστήσεις την αλήθεια. Εσείς στα media δεν ενδιαφέρεστε για αυτό. Στα media θα προβάλλουν αυτό που πουλάει».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης απάντησε σχετικά με τα σχόλια για τη Δανάη Παππά και την κοινή τους παρουσία στο γλέντι πριν το τροχαίο: «Μπαίνουν παθολογίες μέσα, μετά ξεφεύγει, πάει στη χυδαιότητα, όταν ξεφεύγει από το γεγονός. Τώρα πού ήμουν… Αν χορεύαμε και φιληθήκαμε με τη Δανάη, τη φίλη μου, που ήμασταν έναν χρόνο στον Σασμό και χορεύαμε και μας είδαν τα παιδιά από τον Σασμό. Πάνε να προκαλέσουν κάτι διαφορετικό, να διαστρεβλώσουν την εικόνα, να φτιάξουν μια άλλη κατάσταση, έναν κιτρινισμό. Εκεί βλέπεις ότι υπάρχει εμπάθεια. Γιατί δεν γίνεται σε όλους».

